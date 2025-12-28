Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с гневом местных жителей после переезда в новое поместье: что их возмутило

После переезда в новый особняк в Виндзоре принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон столкнулись с волной гнева от местных жителей из-за созданного "стального круга" безопасности.

Вокруг нового поместья Forest Lodge, где сейчас живет принц Уильям со своей семьей, обустроили шестимильный кордон с ограждением для сохранения приватности и безопасности королевской четы и детей. Об этом пишет издание Daily Mail.

На ограждении вокруг дома установлены камеры видеонаблюдения и таблички "Вход запрещен". Возмущенные жители жалуются: они утверждают, что их "заманили в ловушку", когда те согласились на такие действия, которые фактически "разрезали" живописный Виндзорский парк.

Поместье Forest Lodge в Виндзорском парке, где поселились принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Люди жалуются: большая огороженная территория вокруг дома в георгианском стиле, памятника архитектуры, повлияла на их жизнь. Сейчас они "абсолютно разочарованы", поскольку зона безопасности королевской семьи буквально заблокировала доступ к остальной территории, которой они на протяжении многих лет пользовались.

Відео дня

"Говорят, что можно пользоваться другими воротами, но нельзя, потому что там негде парковаться. Мы живем здесь 20 лет, там прекрасно", — рассказал мужчина, который выгуливает собак.

Жители отмечают, что хорошо понимают потребность в приватности принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако такие меры безопасности считают чрезмерными.

"Это удар, но они не собираются менять свое мнение", — отметил один из местных.

Известно также, что люди, которые живут на расстоянии мили от парка, могут заплатить 60 фунтов за доступ к территории, недоступной для других посетителей. Однако новый "кордон" делает и эту возможность недоступной.

Людей возмущает и то, что из-за новых жителей Forest Lodge удобная дорога здесь "постоянно закрыта", из-за чего приходится ее объезжать, чтобы сделать свои дела.

Как реагируют в королевской семье на возмущение жителей

Жители утверждают: королевская семья не сделала ничего, чтобы связаться с ними и попытаться урегулировать ситуацию.

Источник рассказал изданию, что королевская пара знает о гневе местных жителей и это их тревожит. Однако источники во дворце опровергли эту информацию. Другой источник вообще назвал возмущение людей "незначительным", комментируя отсутствие реакции на это.

"Нет фактических оснований называть это "негативной реакцией". Жалобы были минимальными", — заявил представитель.

Напомним, 23 декабря издание Cosmopolitan раскрыло, из-за какой выходки Кейт Миддлтон принц Уильям был удивлен на Рождество.

19 декабря в Express сообщили, что принц Уильям хочет изменить некоторые рождественские традиции в королевской семье.