Кейт Міддлтон зізналася у двох словах про свою боротьбу з раком (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали лікарню Чарінг-Крос у західному Лондоні як спільні меценати благодійної організації NHS Charities Together.

Принц і принцеса Уельська повернулися до своїх публічних обов'язків у четвер, 8 січня, здивувавши персонал лікарні Чарінг-Крос у західному Лондоні. Про це пише Hello Magazine.

Кейт та Вільям відвідали лікарню

43-річний принц Вільям і Кейт, якій у п'ятницю виповнюється 44 роки, є спільними меценатами благодійної організації NHS Charities Together і хотіли висловити свою підтримку медичним працівникам.

Королівське подружжя зустрілося зі співробітниками під час перерви на чай, провівши з ними час, щоб обговорити тиск, з яким вони стикаються під час зимового сезону вірусів. Пара також поспілкувалася з волонтерами благодійної організації, які допомагають покращити догляд за пацієнтами та зняти навантаження з колективу.

Під час візиту Кейт познайомилася з волонтером, який працював з пацієнтами хіміотерапії та розповів монаршій парі, як пацієнти та відвідувачі перебувають там "годинами". Кейт, у якої рак уже перебуває в стадії ремісії, сказала: "Я знаю", перш ніж торкнутися руки Вільяма поруч із собою та сказати: "Ми знаємо".

Вільям також розповів про шлях дружини у своїй промові перед генеральними директорами та опікунами благодійних організацій NHS, політиками та філантропами.

Майбутній король зазначив: "Ми з Кетрін щойно чудово провели екскурсію реабілітаційним відділенням нагорі та побачили деякі допоміжні конструкції та речі, створені благодійними організаціями NHS разом. Ми обидва мали різний досвід роботи з лікарнями: я працював з повітряною швидкою допомогою, а Кетрін — з її нещодавнім шляхом здоров'я, і ​​прибуття сюди сьогодні нагадує нам, наскільки важливі всі команди, весь персонал, взаємодія з пацієнтами".

Принцеса "хотіла приєднатися до свого чоловіка, щоб висловити свою підтримку NHS та подякувати командам Charing Cross за їхні зусилля" протягом складного зимового періоду, повідомив Кенсінгтонський палац.

