Королівське виховання: няня дітей Кейт Міддлтон розкрила шість секретів

няня дітей принца вільяма та кейт міддлтон розкрила секрети виховання
Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц і принцеса Уельські залучили няню Марію Терезу Турріон Борралло до своєї родини у 2014 році. Жінка, яка працює з Вільямом і Кейт після народження принца Джорджа у 2013 році, має низку обов'язків, від догляду за дітьми, коли їхні батьки перебувають у закордонних королівських поїздках, до приготування для них поживної їжі.

Існують певні правила щодо харчування, яких Марію навчали в престижному коледжі Норленд. Цей заклад є найстарішим у світі з догляду за дітьми та славиться своєю практичною освітою для професійних нянь, таких як Марія. Про це пише Hello Magazine.

6 порад від няні дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон

  • Їжте разом — це дуже важливо. Якщо ви сидите і спостерігаєте, як ваша дитина їсть, і вам нічого робити, це створює величезний тиск на неї та посилює вашу тривогу. Якщо вона бачить, як дорослі навколо неї їдять ту саму їжу, це спонукатиме її спробувати різні речі.
  • Нехай ваша дитина допомагає на кухні. Вона любитиме їсти свіжу їжу, яку приготувала.
  • Пропонуйте невеликі, зручні порції, щоб ваша дитина не лякалася та не перевантажувалася.
  • Не дозволяйте, щоб час прийому їжі перетворювався на перегони. Якщо дитина відчуває, що ви розчаровуєтеся, це спонукатиме її створювати ще більше метушні. Говоріть спокійно та стримано, і скажіть дітям спробувати з'їсти те, що вони можуть.
  • Встановіть кілька простих правил. Наприклад, діти завжди повинні спробувати все на столі, навіть по одному маленькому шматочку.
  • Якщо ваші діти категорично відмовляються їсти овочі, спробуйте збити тушковані овочі та додати їх до соусів. Ідеї ​​рецептів включають макарони з сиром та прихованою цвітною капустою, томатний соус для пасти, начинений прихованими овочами, та домашні бургери з тертим яблуком, морквою, кабачками, червоним перцем та цибулею.
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вільям і Кейт вже самі дотримуються цих правил, наприклад, принцеса Уельська готує піцу та пасту з дітьми, і раніше розповідала, що Джордж і Шарлотта люблять бруднити руки, готуючи домашнє тісто для піци.

