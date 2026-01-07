Королівське виховання: няня дітей Кейт Міддлтон розкрила шість секретів

Принц і принцеса Уельські залучили няню Марію Терезу Турріон Борралло до своєї родини у 2014 році. Жінка, яка працює з Вільямом і Кейт після народження принца Джорджа у 2013 році, має низку обов'язків, від догляду за дітьми, коли їхні батьки перебувають у закордонних королівських поїздках, до приготування для них поживної їжі.

Існують певні правила щодо харчування, яких Марію навчали в престижному коледжі Норленд. Цей заклад є найстарішим у світі з догляду за дітьми та славиться своєю практичною освітою для професійних нянь, таких як Марія. Про це пише Hello Magazine.

6 порад від няні дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Їжте разом — це дуже важливо. Якщо ви сидите і спостерігаєте, як ваша дитина їсть, і вам нічого робити, це створює величезний тиск на неї та посилює вашу тривогу. Якщо вона бачить, як дорослі навколо неї їдять ту саму їжу, це спонукатиме її спробувати різні речі.

Нехай ваша дитина допомагає на кухні. Вона любитиме їсти свіжу їжу, яку приготувала.

Пропонуйте невеликі, зручні порції, щоб ваша дитина не лякалася та не перевантажувалася.

Не дозволяйте, щоб час прийому їжі перетворювався на перегони. Якщо дитина відчуває, що ви розчаровуєтеся, це спонукатиме її створювати ще більше метушні. Говоріть спокійно та стримано, і скажіть дітям спробувати з'їсти те, що вони можуть.

Встановіть кілька простих правил. Наприклад, діти завжди повинні спробувати все на столі, навіть по одному маленькому шматочку.

Якщо ваші діти категорично відмовляються їсти овочі, спробуйте збити тушковані овочі та додати їх до соусів. Ідеї ​​рецептів включають макарони з сиром та прихованою цвітною капустою, томатний соус для пасти, начинений прихованими овочами, та домашні бургери з тертим яблуком, морквою, кабачками, червоним перцем та цибулею.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вільям і Кейт вже самі дотримуються цих правил, наприклад, принцеса Уельська готує піцу та пасту з дітьми, і раніше розповідала, що Джордж і Шарлотта люблять бруднити руки, готуючи домашнє тісто для піци.

