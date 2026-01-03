Принц Гаррі розповів про "зловісний документ", який у королівській родині читають щороку: "Він став зброєю"

Принц Гаррі розкрив щорічну подію у королівській родині, через яку між членами посилювалася конкуренція і створювалася напружена атмосфера у стосунках.

Щороку у королівській родині читають "зловісний документ" — The Court Circular, підсумкові дані про зобов'язання, які виконують представники монархії упродовж року. Про це пише видання Express з посиланням на мемуари принца Гаррі.

The Court Circular включає дані про королівські зобов'язання, що виконують члени родини за рік. Хоча інформація про їхні дії публікується щоденно, наприкінці кожного року Сент-Джеймський палац публікує підсумкові дані за весь рік.

Гаррі згадує у своїх мемуарах, що цей документ зі статистичними даними і стає причиною посилення конкуренції між членами родини. Ці речі, як стверджує принц, спричиняють порівняння монарших осіб між собою і стають "зброєю" почуттів конкуренції між ними.

"Наприкінці року, коли всі цифри будуть підраховані, в пресі почнуть проводити порівняння. Ага, цей більш зайнятий, ніж той. Ага, цей ледачий с***", — розповідав принц Гаррі про наслідки від цього документа.

За його словами, колись це був "старовинний документ", проте зараз він є нічим іншим, як "циркулярною розстрільною командою".

"Він не створював почуття конкуренції, яке панувало в моїй родині, але підсилював його, перетворював на зброю", — зізнався принц Гаррі.

Він також розповів, що хоча родина не говорила про нього, проте кожен член сім'ї знав про документ, особливо наприкінці року. Деякі з них ставали "одержимими" тим, щоб саме його зустрічей та інших заходів було згадано якнайбільше у підсумковому звіті.

"Деякі члени родини стали одержимими, гарячково прагнучи щороку фіксувати в Циркулярі якомога більше офіційних зустрічей, незважаючи ні на що, і вони досягли успіху значною мірою завдяки включенню речей, які, строго кажучи, не були заручинами, запису публічних взаємодій, які були лише епізодичними моментами, таких речей, про які ми з Віллі (принцом Вільямом — ред.) й не мріяли б включити", — зазначив Гаррі.

Варто зауважити, що у 2025 році король Чарльз отримав звання "найпрацьовитішого" представника британської монархії, хоча раніше його найчастіше отримувала принцеса Анна.

