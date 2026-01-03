Принц Гарри рассказал о "зловещем документе", который в королевской семье читают каждый год: "Он стал оружием"

Принц Гарри раскрыл ежегодное событие в королевской семье, из-за которого между членами усиливалась конкуренция и создавалась напряженная атмосфера в отношениях.

Ежегодно в королевской семье читают "зловещий документ" — The Court Circular, итоговые данные об обязательствах, которые выполняют представители монархии в течение года. Об этом пишет издание Express со ссылкой на мемуары принца Гарри.

The Court Circular включает данные о королевских обязательствах, которые выполняют члены семьи за год. Хотя информация об их действиях публикуется ежедневно, в конце каждого года Сент-Джеймский дворец публикует итоговые данные за весь год.

Гарри упоминает в своих мемуарах, что этот документ со статистическими данными и становится причиной усиления конкуренции между членами семьи. Эти вещи, как утверждает принц, вызывают сравнение монарших особ между собой и становятся "оружием" чувств конкуренции между ними.

Один документ разжигает конкуренцию между членами королевской семьи Фото: Newspix International

"В конце года, когда все цифры будут подсчитаны, в прессе начнут проводить сравнения. Ага, этот более занят, чем тот. Ага, этот ленивый с***", — рассказывал принц Гарри о последствиях от этого документа.

По его словам, когда-то это был "старинный документ", однако сейчас он является ничем иным, как "циркулярной расстрельной командой".

"Он не создавал чувство конкуренции, которое царило в моей семье, но усиливал его, превращал в оружие", — признался принц Гарри.

Он также рассказал, что хотя семья не говорила о нем, однако каждый член семьи знал о документе, особенно в конце года. Некоторые из них становились "одержимыми" тем, чтобы именно его встреч и других мероприятий было упомянуто как можно больше в итоговом отчете.

"Некоторые члены семьи стали одержимыми, лихорадочно стремясь каждый год фиксировать в Циркуляре как можно больше официальных встреч, несмотря ни на что, и они преуспели в значительной степени благодаря включению вещей, которые, строго говоря, не были помолвкой, записи публичных взаимодействий, которые были лишь эпизодическими моментами, таких вещей, о которых мы с Вилли (принцем Уильямом — ред.) и не мечтали бы включить", — отметил Гарри.

Стоит заметить, что в 2025 году король Чарльз получил звание "самого трудолюбивого" представителя британской монархии, хотя ранее его чаще всего получала принцесса Анна.

