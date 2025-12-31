Принц Уильям не планирует лишать Гарри и Меган титулов: эксперты назвали причину

Принц Уильям не планирует лишать Гарри и Меган королевских титулов, несмотря на слухи и прецеденты в Европе. Эксперты считают, что будущий монарх имеет собственную стратегию и сосредоточен на значительно более широких задачах, чем семейные конфликты.

Как сообщает британский таблоид The Mirror, на фоне обсуждений возможного "сокращения" монархии и недавнего лишения титулов принца Эндрю, в СМИ вновь активизировались слухи относительно будущего статуса принца Гарри и его жены Меган Маркл. Однако королевские обозреватели уверены, что несмотря на напряженные отношения в семье, принц Уильям вряд ли сделает этот шаг, когда взойдет на престол.

После того как герцог Йоркский Эндрю окончательно потерял свои почетные титулы на фоне громкого скандала, все больше экспертов начали предполагать, что подобная судьба может ждать и герцога и герцогиню Сассекских. Сейчас 41-летний принц Гарри формально сохраняет свои титулы, несмотря на фактический выход из королевских обязанностей и переезд в США. Уже около пяти лет он живет в Калифорнии вместе с 44-летней Меган и двумя детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет.

Хотя в последние месяцы появлялись сигналы об определенном потеплении контактов между Гарри и королем Чарльзом III, отношения между братьями остаются сложными.

Гарри и Меган могут потерять королевские титулы: что говорят эксперты

Ранее королевский биограф Том Бауэр заявлял, что титулы Гарри и Меган находятся "в подвешенном состоянии", а эксперт Том Сайкс в комментарии Daily Beast предполагал, что Уильям, став королем, может прибегнуть к радикальным шагам и выдать специальные патентные письма для лишения титулов нерабочих членов семьи.

При этом в Европе уже существует подобный прецедент, поскольку в 2022 году королева Дании Маргрете II лишила четырех своих внуков титулов принцев и принцесс, аргументируя это желанием "обеспечить будущее" монархии. Впоследствии она публично извинилась за семейный разлад и признала, что недооценила эмоциональную реакцию сына, принца Иоахима, и его детей.

Идею так называемой "урезанной" или компактной монархии в течение многих лет продвигал и король Чарльз III и видел в этом решении уменьшение расходов для налогоплательщиков и модернизации института. Впрочем, по словам экспертов, это не означает автоматического лишения титулов всех родственников, которые отошли от активной публичной роли.

Королевский комментатор Афуа Ачимпонг-Хаган в разговоре с Mirror отметила, что для Уильяма этот вопрос не является приоритетным. По ее мнению, будущий король осознает, как подобный шаг будет выглядеть в глазах общества, и не стремится начинать свое правление с личных недоразумений...

По словам эксперта, Уильям сосредоточен на масштабных социальных и глобальных инициативах. Среди них — его проект Homewards, направленный на борьбу с бездомностью в Великобритании, а также премия Earthshot Prize, которая поддерживает инновационные решения в сфере защиты окружающей среды и противодействия климатическому кризису. Именно такие проекты, по мнению женщины, формируют его образ как будущего монарха.

"Сделать лишение титулов брата и невестки одним из первых решений — означало бы выглядеть мелочно", — отмечает эксперт.

По ее убеждению, Уильям не имеет ни желания, ни времени превращать этот вопрос в центральную тему своего правления, ведь для монархии существует гораздо больше насущных вызовов.

