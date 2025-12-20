Принцессу Шарлотту готовят к важной роли: Кейт была против

Принцесса Шарлотта проходит экспресс-курс королевского протокола от своей двоюродной бабушки, принцессы Анны, готовясь к будущей роли, которая может включать наследование титула королевской принцессы — должности, несущей в себе многовековую ответственность.

10-летней девочке активно преподают уроки, а она является третьей в очереди на британский престол. Об этом пишет издание RadarOnline.

Королевское обучение принцессы Шарлотты

Анна учит Шарлотту, как грациозно начинать разговоры и завершать их, не обижая собеседников.

Кейт Миддлтон сначала считала это сложным, но Шарлотта, выросшая в королевской семье, уже понимает тонкие сигналы, которые семья использует для управления любой ситуацией.

Инсайдеры описывают подготовку Шарлотты как своеобразное "королевское обучение" в публичной жизни. Она учится управлять внешностью, предвидеть реакции и использовать мягкую силу.

Другой инсайдер утверждал: "Шарлотта учится незаметно удерживать внимание аудитории. Речь идет о наблюдении за другими и знании правильных моментов, чтобы отступить — способности, которые большинство людей развивают гораздо позже в жизни". Другой добавил: "Кейт прекрасно руководила ею, но опыт Анны как королевской принцессы незаменим. Шарлотта получает обучение от лучших".

Принцесса Анна Фото: The Royal Family

"Принцесса Анна уйдет из жизни рано или поздно, поэтому маленькая девочка фактически учится решать огромные проблемы для молодого ума, включая смерть и международные обязанности, которые возлагаются на членов королевской семьи", — говорится в статье.

Принцесса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

