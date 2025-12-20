Принцессу Шарлотту готовят к важной роли: Кейт была против
Принцесса Шарлотта проходит экспресс-курс королевского протокола от своей двоюродной бабушки, принцессы Анны, готовясь к будущей роли, которая может включать наследование титула королевской принцессы — должности, несущей в себе многовековую ответственность.
10-летней девочке активно преподают уроки, а она является третьей в очереди на британский престол. Об этом пишет издание RadarOnline.
Королевское обучение принцессы Шарлотты
Анна учит Шарлотту, как грациозно начинать разговоры и завершать их, не обижая собеседников.
Кейт Миддлтон сначала считала это сложным, но Шарлотта, выросшая в королевской семье, уже понимает тонкие сигналы, которые семья использует для управления любой ситуацией.
Инсайдеры описывают подготовку Шарлотты как своеобразное "королевское обучение" в публичной жизни. Она учится управлять внешностью, предвидеть реакции и использовать мягкую силу.
Другой инсайдер утверждал: "Шарлотта учится незаметно удерживать внимание аудитории. Речь идет о наблюдении за другими и знании правильных моментов, чтобы отступить — способности, которые большинство людей развивают гораздо позже в жизни". Другой добавил: "Кейт прекрасно руководила ею, но опыт Анны как королевской принцессы незаменим. Шарлотта получает обучение от лучших".
"Принцесса Анна уйдет из жизни рано или поздно, поэтому маленькая девочка фактически учится решать огромные проблемы для молодого ума, включая смерть и международные обязанности, которые возлагаются на членов королевской семьи", — говорится в статье.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Принцесса Шарлотта повторила образ своей мамы.
- Принцесса Шарлотта вышла в свет с самым модным маникюром лета.
Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили королевский протокол на публике.