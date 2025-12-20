Принцесу Шарлотту готують до важливої ролі: Кейт була проти

Принцеса Шарлотта проходить експрес-курс королівського протоколу від своєї двоюрідної бабусі, принцеси Анни, готуючись до майбутньої ролі, яка може включати успадкування титулу королівської принцеси — посади, що несе в собі багатовікову відповідальність.

10-річній дівчинці активно викладають уроки, а вона є третьою в черзі на британський престол. Про це пише видання RadarOnline.

Королівське навчання принцеси Шарлотти

Анна вчить Шарлотту, як граціозно починати розмови та завершувати їх, не ображаючи співрозмовників.

Кейт Міддлтон спочатку вважала це складним, але Шарлотта, яка виросла в королівській родині, вже розуміє тонкі сигнали, які родина використовує для керування будь-якою ситуацією.

Інсайдери описують підготовку Шарлотти як своєрідне "королівське навчання" у публічному житті. Вона вчиться керувати зовнішністю, передбачати реакції та використовувати м’яку силу.

Інший інсайдер стверджував: "Шарлотта вчиться непомітно утримувати увагу аудиторії. Йдеться про спостереження за іншими та знання правильних моментів, щоб відступити — здібності, які більшість людей розвивають набагато пізніше в житті". Інший додав: "Кейт чудово керувала нею, але досвід Анни як королівської принцеси незамінний. Шарлотта отримує навчання від найкращих".

Принцеса Анна Фото: The Royal Family

"Принцеса Анна піде з життя рано чи пізно, тому маленька дівчинка фактично навчається вирішувати величезні проблеми для молодого розуму, включаючи смерть і міжнародні обов'язки, які покладаються на членів королівської родини", — йдеться у статті.

Принцеса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

