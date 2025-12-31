Принц Вільям не планує позбавляти Гаррі та Меган титулів: експерти назвали причину

Принц Вільям не планує позбавляти Гаррі та Меган королівських титулів, попри чутки та прецеденти в Європі. Експерти вважають, що майбутній монарх має власну стратегію і зосереджений на значно ширших завданнях, ніж сімейні конфлікти.

Як повідомляє британський таблоїд The Mirror, на тлі обговорень можливого "скорочення" монархії та нещодавнього позбавлення титулів принца Ендрю, у ЗМІ знову активізувалися чутки щодо майбутнього статусу принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Однак королівські оглядачі впевнені, що попри напружені стосунки в родині, принц Вільям навряд чи зробить цей крок, коли зійде на престол.

Після того як герцог Йоркський Ендрю остаточно втратив свої почесні титули на тлі гучного скандалу, дедалі більше експертів почали припускати, що подібна доля може чекати й на герцога та герцогиню Сассекських. Наразі 41-річний принц Гаррі формально зберігає свої титули, попри фактичний вихід із королівських обов’язків та переїзд до США. Уже близько п’яти років він мешкає в Каліфорнії разом із 44-річною Меган та двома дітьми — шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет.

Відео дня

Хоча в останні місяці з’являлися сигнали про певне потепління контактів між Гаррі та королем Чарльзом III, відносини між братами залишаються складними.

Гаррі та Меган можуть втратити королівські титули: що кажуть експерти

Раніше королівський біограф Том Бауер заявляв, що титули Гаррі та Меган перебувають "у підвішеному стані", а експерт Том Сайкс у коментарі Daily Beast припускав, що Вільям, ставши королем, може вдатися до радикальних кроків і видати спеціальні патентні листи для позбавлення титулів неробочих членів родини.

При цьому в Європі вже існує подібний прецедент, оскільки у 2022 році королева Данії Маргрете II позбавила чотирьох своїх онуків титулів принців і принцес, аргументуючи це бажанням "забезпечити майбутнє" монархії. Згодом вона публічно перепросила за сімейний розлад та визнала, що недооцінила емоційну реакцію сина, принца Йоахіма, та його дітей.

Ідею так званої "урізаної" або компактної монархії протягом багатьох років просував і король Чарльз III та вбачав у цьому рішенні зменшення витрат для платників податків і модернізації інституції. Втім, за словами експертів, це не означає автоматичного позбавлення титулів усіх родичів, які відійшли від активної публічної ролі.

Королівська коментаторка Афуа Ачімпонг-Хаган у розмові з Mirror зазначила, що для Вільяма це питання не є пріоритетним. На її думку, майбутній король усвідомлює, як подібний крок виглядатиме в очах суспільства, і не прагне починати своє правління з особистих непорозумінь..

За словами експертки, Вільям зосереджений на масштабних соціальних і глобальних ініціативах. Серед них — його проєкт Homewards, спрямований на боротьбу з безпритульністю у Великій Британії, а також премія Earthshot Prize, яка підтримує інноваційні рішення у сфері захисту довкілля та протидії кліматичній кризі. Саме такі проєкти, на думку жінки, формують його образ як майбутнього монарха.

"Зробити позбавлення титулів брата та невістки одним із перших рішень — означало б виглядати дріб’язково", — зазначає експертка.

На її переконання, Вільям не має ні бажання, ні часу перетворювати це питання на центральну тему свого правління, адже для монархії існує значно більше нагальних викликів.

Нагадаємо, що принцеса Шарлотта проходить експрес-курс королівського протоколу у своєї двоюрідної бабусі, принцеси Анни, готуючись до майбутніх обов’язків у королівській родині.

Також Фокус писав, що прихована спідниця принцеси Кейт від Miu Miu вартістю понад 90 тисяч гривень викликала суперечки в мережі.