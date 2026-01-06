Возз'єднання принца Гаррі з королівською родиною може відбутися раніше: що сталося

Принц Гаррі може незабаром возз'єднатися з королівською родиною Великої Британії після перемоги у своїй тривалій боротьбі за безпеку під час візиту на батьківщину.

Ravec, Виконавчий комітет у справах королівських та VIP-персон, розпочав нову оцінку ризиків і визначив, що Гаррі відповідає вимогам для офіційного захисту. Про це пише Page Six.

Справа принца Гаррі

Молодший син короля Чарльза з'явився на дводенному слуханні минулого травня, де адвокат стверджував, що його життя перебуває в небезпеці без поліцейського захисту.

41-річний Гаррі спочатку програв судову справу проти Ravec після того, як комітет постановив, що він більше не має права на поліцейський захист, оскільки він не є працюючим членом королівської родини. Після початкового програшу справи син принцеси Діани був "спустошений".

Відео дня

У вересні герцог Сассекський написав міністру внутрішніх справ Шабані Махмуд після того, як сталкер зміг підійти "на крок" до Гаррі під час недавнього візиту до Лондона.

Принц Гаррі Фото: Dax Shepard/Instagram

Переслідувач, який раніше погрожував у мережі, порушив "зону безпеки" під час візиту сина короля до дитячої благодійної організації WellChild у вересні.

Інцидент стався після того, як йому надали поліцейську охорону на цей день.

Два дні по тому, коли Гаррі відвідував Імперський коледж Лондона, переслідувач спробував підійти до нього, але, як повідомляється, йому завадив член його приватної служби безпеки.

Ці тривожні події спонукали розпочати нову оцінку ризиків. Королівська особа давно стверджує, що він та його родина — 44-річна дружина Меган Маркл та їхні діти, 6-річний принц Арчі та 4-річна принцеса Лілібет — не почуваються в безпеці у Великій Британії без поліцейської охорони.

Принц Гаррі Фото: Скриншот

Подружжя склало королівські обов'язки в січні 2020 року та зараз проживає в Каліфорнії, США.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Гаррі та Меган Маркл думають, що їхні діти, Арчі та Лілібет, можуть відігравати більш публічну роль у майбутньому.

Принц Вільям не планує позбавляти Гаррі та Меган королівських титулів, попри чутки.

Крім того, ані принц Вільям, ані Кейт Міддлтон не підтримують контактів з Гаррі вже доволі тривалий час, попри колишній міцний зв'язок.