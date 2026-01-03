Проти своїх же принципів: принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили рішення щодо дітей

Принц Гаррі та Меган Маркл думають, що їхні діти, Арчі та Лілібет, можуть відігравати більш публічну роль у майбутньому, оскільки їх виховували у відносній приватності.

Гаррі та Меган натякали на майбутнє своїх дітей в очах громадськості. З моменту виходу з королівської родини у 2020 році та переїзду до Каліфорнії, герцог і герцогиня Сассекські доклали зусиль, щоб тримати своїх двох дітей подалі від уваги публіки. Про це пише Daily Mail.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл

Шестирічний принц Арчі та чотирирічна принцеса Лілібет протягом багатьох років час від часу з'являлися в соціальних мережах своєї мами, "без облич".

Але минулого місяця пара натякнула, що їхні спадкоємці можуть відігравати більш публічну роль у майбутньому, як і їхні батьки. У грудні пара опублікувала заяву від своєї некомерційної організації, у якій вперше офіційно згадала про своїх дітей.

Відео дня

Пара оголосила, що через п'ять років їхній фонд Archewell Foundation буде перейменовано на Archewell Philanthropies. Того ж місяця Арчі та Лілібет з'явилися разом зі своїми батьками на сімейній різдвяній листівці.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми

Однак друг пари, який поспілкувався з виданням, сказав, що вони "щиро спантеличені" очевидними планами пари більш публічно залучати своїх дітей.

"Гаррі та Меган завжди наполягали на тому, щоб їхні діти могли самостійно прокладати собі шлях у житті без тиску очікувань чи титулів", — каже інсайдер.

Титули Лілібет та Арчі

Лілібет та Арчі виховувалися у відносній приватності у сімейному маєтку в Монтесіто. Хоча їхнє виховання сильно відрізняється від виховання їхніх двоюрідних братів і сестер принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, які публічно виховувалися в королівській родині, Лілібет та Арчі все ще зберігають королівські титули.

У 2023 році Гаррі та Меган оголосили, що Лілібет та Арчі використовуватимуть титули принцеси та принца відповідно.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям не планує позбавляти Гаррі та Меган королівських титулів, попри чутки.

Принц Гаррі розкрив щорічну подію у королівській родині, через яку між членами посилювалася конкуренція і створювалася напружена атмосфера у стосунках.

Також Фокус писав, що спідниця Кейт Міддлтон від Miu Miu вартістю понад 90 тисяч гривень викликала суперечки в мережі.