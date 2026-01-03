Против своих же принципов: принц Гарри и Меган Маркл приняли решение относительно детей

Принц Гарри и Меган Маркл думают, что их дети, Арчи и Лилибет, могут играть более публичную роль в будущем, поскольку их воспитывали в относительной приватности.

Гарри и Меган намекали на будущее своих детей в глазах общественности. С момента выхода из королевской семьи в 2020 году и переезда в Калифорнию, герцог и герцогиня Сассекские приложили усилия, чтобы держать своих двух детей подальше от внимания публики. Об этом пишет Daily Mail.

Дети принца Гарри и Меган Маркл

Шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет в течение многих лет время от времени появлялись в социальных сетях своей мамы, "без лиц".

Но в прошлом месяце пара намекнула, что их наследники могут играть более публичную роль в будущем, как и их родители. В декабре пара опубликовала заявление от своей некоммерческой организации, в котором впервые официально упомянула о своих детях.

Відео дня

Пара объявила, что через пять лет их фонд Archewell Foundation будет переименован в Archewell Philanthropies. В том же месяце Арчи и Лилибет появились вместе со своими родителями на семейной рождественской открытке.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

Однако друг пары, который пообщался с изданием, сказал, что они "искренне озадачены" очевидными планами пары более публично привлекать своих детей.

"Гарри и Меган всегда настаивали на том, чтобы их дети могли самостоятельно прокладывать себе путь в жизни без давления ожиданий или титулов", — говорит инсайдер.

Титулы Лилибет и Арчи

Лилибет и Арчи воспитывались в относительной приватности в семейном поместье в Монтесито. Хотя их воспитание сильно отличается от воспитания их двоюродных братьев и сестер принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, которые публично воспитывались в королевской семье, Лилибет и Арчи все еще сохраняют королевские титулы.

В 2023 году Гарри и Меган объявили, что Лилибет и Арчи будут использовать титулы принцессы и принца соответственно.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Architectural Digest

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям не планирует лишать Гарри и Меган королевских титулов, несмотря на слухи.

Принц Гарри раскрыл ежегодное событие в королевской семье, из-за которого между членами усиливалась конкуренция и создавалась напряженная атмосфера в отношениях.

Также Фокус писал, что юбка Кейт Миддлтон от Miu Miu стоимостью более 90 тысяч гривен вызвала споры в сети.