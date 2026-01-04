Колись була "як сестра": названо причину, чому Кейт Міддлтон більше не має тісного зв'язку з принцом Гаррі

Стосунки між дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон та його братом принцом Гаррі колись були дуже близькими. Гаррі називав її "сестрою, якої в нього ніколи не було".

Зараз ані принц Вільям, ані Кейт Міддлтон не підтримують контактів з Гаррі вже доволі тривалий час, попри колишній зв'язок. Про це повідомляє видання Express.

Ще до моменту, коли Гаррі захотів віддалитися від королівських обов'язків, папараці часто виставляли кадри з принцом та Кейт, демонструючи публічно їхню дружбу. Після суперечок з братом стосунки між ними, як було очікувано, стали гіршими, однак причини на це були зовсім інші, як розповів королівський інсайдер.

За його словами, Кейт Міддлтон вирішила більше не підтримувати тісних контактів з королівським братом, оскільки її боротьба з онкологічним захворюванням змусила переглянути ставлення до подій, що відбуваються у королівській родині.

Кейт Міддлтон змінила ставлення до проблем у королівській родині після хвороби Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Королівська журналістка Кейт Менсі в одній зі своїх нещодавніх публікацій для газети The Times розкрила, що захворювання змінило погляди Кейт Міддлтон. Жінка вирішила, що їй не варто "зациклюватися" на проблемах, що виникають довкола членів королівської родини, зокрема щодо напружених стосунків з принцом Гаррі.

"Після неодноразових нападок (принца Гаррі — ред.) на свого брата та невістку, не дивно, що Вільям і Кейт воліють зосередитися на вихованні власної сім'ї", — зазначила Менсі.

Журналістка підсумувала, що якщо хвороба чомусь і зуміла навчити принцесу, так це тому, що життя "занадто коротке", аби присвячувати себе суперечкам та проблемам довкола Гаррі. Однак, варто наголосити, що сама Кейт Міддлтон публічно не виголошувала причин, через які їхні стосунки з братом чоловіка кардинально змінилися.

