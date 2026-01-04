Когда-то была "как сестра": названа причина, почему Кейт Миддлтон больше не имеет тесной связи с принцем Гарри

Отношения между женой принца Уильяма Кейт Миддлтон и его братом принцем Гарри когда-то были очень близкими. Гарри называл ее "сестрой, которой у него никогда не было".

Сейчас ни принц Уильям, ни Кейт Миддлтон не поддерживают контактов с Гарри уже довольно длительное время, несмотря на прежнюю связь. Об этом сообщает издание Express.

Еще до момента, когда Гарри захотел отдалиться от королевских обязанностей, папарацци часто выставляли кадры с принцем и Кейт, демонстрируя публично их дружбу. После споров с братом отношения между ними, как было ожидаемо, стали хуже, однако причины на это были совсем другие, как рассказал королевский инсайдер.

По его словам, Кейт Миддлтон решила больше не поддерживать тесных контактов с королевским братом, поскольку ее борьба с онкологическим заболеванием заставила пересмотреть отношение к событиям, происходящим в королевской семье.

Кейт Миддлтон изменила отношение к проблемам в королевской семье после болезни Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Королевская журналистка Кейт Мэнси в одной из своих недавних публикаций для газеты The Times раскрыла, что заболевание изменило взгляды Кейт Миддлтон. Женщина решила, что ей не стоит "зацикливаться" на проблемах, возникающих вокруг членов королевской семьи, в частности относительно напряженных отношений с принцем Гарри.

"После неоднократных нападок (принца Гарри — ред.) на своего брата и невестку, неудивительно, что Уильям и Кейт предпочитают сосредоточиться на воспитании собственной семьи", — отметила Мэнси.

Журналистка подытожила, что если болезнь чему-то и сумела научить принцессу, так это тому, что жизнь "слишком коротка", чтобы посвящать себя спорам и проблемам вокруг Гарри. Однако, стоит отметить, что сама Кейт Миддлтон публично не произносила причин, по которым их отношения с братом мужа кардинально изменились.

