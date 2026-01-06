Воссоединение принца Гарри с королевской семьей может произойти раньше: что случилось

Принц Гарри может вскоре воссоединиться с королевской семьей Великобритании после победы в своей длительной борьбе за безопасность во время визита на родину.

Ravec, Исполнительный комитет по делам королевских и VIP-персон, начал новую оценку рисков и определил, что Гарри соответствует требованиям для официальной защиты. Об этом пишет Page Six.

Дело принца Гарри

Младший сын короля Чарльза появился на двухдневном слушании в прошлом мае, где адвокат утверждал, что его жизнь находится в опасности без полицейской защиты.

41-летний Гарри первоначально проиграл судебное дело против Ravec после того, как комитет постановил, что он больше не имеет права на полицейскую защиту, поскольку он не является работающим членом королевской семьи. После первоначального проигрыша дела сын принцессы Дианы был "опустошен".

В сентябре герцог Сассекский написал министру внутренних дел Шабани Махмуду после того, как сталкер смог подойти "на шаг" к Гарри во время недавнего визита в Лондон.

Преследователь, который ранее угрожал в сети, нарушил "зону безопасности" во время визита сына короля в детскую благотворительную организацию WellChild в сентябре.

Инцидент произошел после того, как ему предоставили полицейскую охрану на этот день.

Два дня спустя, когда Гарри посещал Имперский колледж Лондона, преследователь попытался подойти к нему, но, как сообщается, ему помешал член его частной службы безопасности.

Эти тревожные события побудили начать новую оценку рисков. Королевская особа давно утверждает, что он и его семья — 44-летняя жена Меган Маркл и их дети, 6-летний принц Арчи и 4-летняя принцесса Лилибет — не чувствуют себя в безопасности в Великобритании без полицейской охраны.

Супруги сложили королевские обязанности в январе 2020 года и сейчас проживают в Калифорнии, США.

