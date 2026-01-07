Королевское воспитание: няня детей Кейт Миддлтон раскрыла шесть секретов

Принц и принцесса Уэльские привлекли няню Марию Терезу Туррион Борралло в свою семью в 2014 году. Женщина, которая работает с Уильямом и Кейт после рождения принца Джорджа в 2013 году, имеет ряд обязанностей, от ухода за детьми, когда их родители находятся в зарубежных королевских поездках, до приготовления для них питательной пищи.

Существуют определенные правила питания, которым Марию обучали в престижном колледже Норленд. Это заведение является старейшим в мире по уходу за детьми и славится своим практическим образованием для профессиональных нянь, таких как Мария. Об этом пишет Hello Magazine.

6 советов от няни детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Ешьте вместе — это очень важно. Если вы сидите и наблюдаете, как ваш ребенок ест, и вам нечего делать, это создает огромное давление на него и усиливает вашу тревогу. Если он видит, как взрослые вокруг него едят одну и ту же пищу, это будет побуждать его попробовать разные вещи.

Пусть ваш ребенок помогает на кухне. Он будет любить есть свежую еду, которую приготовил.

Предлагайте небольшие, удобные порции, чтобы ваш ребенок не пугался и не перегружался.

Не позволяйте, чтобы время приема пищи превращалось в гонки. Если ребенок чувствует, что вы разочаровываетесь, это будет побуждать его создавать еще больше суеты. Говорите спокойно и сдержанно, и скажите детям попробовать съесть то, что они могут.

Установите несколько простых правил. Например, дети всегда должны попробовать все на столе, даже по одному маленькому кусочку.

Если ваши дети категорически отказываются есть овощи, попробуйте взбить тушеные овощи и добавить их в соусы. Идеи рецептов включают макароны с сыром и скрытой цветной капустой, томатный соус для пасты, начиненный скрытыми овощами, и домашние бургеры с тертым яблоком, морковью, кабачками, красным перцем и луком.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Уильям и Кейт уже сами придерживаются этих правил, например, принцесса Уэльская готовит пиццу и пасту с детьми, и ранее рассказывала, что Джордж и Шарлотта любят пачкать руки, готовя домашнее тесто для пиццы.

