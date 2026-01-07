Королевское воспитание: няня детей Кейт Миддлтон раскрыла шесть секретов
Принц и принцесса Уэльские привлекли няню Марию Терезу Туррион Борралло в свою семью в 2014 году. Женщина, которая работает с Уильямом и Кейт после рождения принца Джорджа в 2013 году, имеет ряд обязанностей, от ухода за детьми, когда их родители находятся в зарубежных королевских поездках, до приготовления для них питательной пищи.
Существуют определенные правила питания, которым Марию обучали в престижном колледже Норленд. Это заведение является старейшим в мире по уходу за детьми и славится своим практическим образованием для профессиональных нянь, таких как Мария. Об этом пишет Hello Magazine.
6 советов от няни детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Ешьте вместе — это очень важно. Если вы сидите и наблюдаете, как ваш ребенок ест, и вам нечего делать, это создает огромное давление на него и усиливает вашу тревогу. Если он видит, как взрослые вокруг него едят одну и ту же пищу, это будет побуждать его попробовать разные вещи.
- Пусть ваш ребенок помогает на кухне. Он будет любить есть свежую еду, которую приготовил.
- Предлагайте небольшие, удобные порции, чтобы ваш ребенок не пугался и не перегружался.
- Не позволяйте, чтобы время приема пищи превращалось в гонки. Если ребенок чувствует, что вы разочаровываетесь, это будет побуждать его создавать еще больше суеты. Говорите спокойно и сдержанно, и скажите детям попробовать съесть то, что они могут.
- Установите несколько простых правил. Например, дети всегда должны попробовать все на столе, даже по одному маленькому кусочку.
- Если ваши дети категорически отказываются есть овощи, попробуйте взбить тушеные овощи и добавить их в соусы. Идеи рецептов включают макароны с сыром и скрытой цветной капустой, томатный соус для пасты, начиненный скрытыми овощами, и домашние бургеры с тертым яблоком, морковью, кабачками, красным перцем и луком.
Уильям и Кейт уже сами придерживаются этих правил, например, принцесса Уэльская готовит пиццу и пасту с детьми, и ранее рассказывала, что Джордж и Шарлотта любят пачкать руки, готовя домашнее тесто для пиццы.
