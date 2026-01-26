Эта вещь есть практически у каждого ребенка, но не в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи не разрешено иметь телефоны. Такое решение Кейт и Уильяма мировой эксперт по отцовству Джо Фрост называет "современным" и "осознанным".

Принц и принцесса Уэльские могут быть современными королевскими особами, но это не означает, что их дети имеют новейшие мобильные устройства. Королевские родители решили оставить своих детей, 12-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, без телефонов. Об этом пишет Hello Magazine.

Как воспитывают Джорджа, Шарлотту и Луи

Принц Уильям как-то признался, что ни у кого из его детей "нет телефонов", добавив, что он и Кэтрин "очень строго" к этому относятся.

Хотя некоторые могут воспринять выбор родителей как старомодный, Джо Фрост, мировой эксперт по отцовству и специалист по уходу за детьми, называет это "современным, осознанным родительским решением".

"С профессиональной точки зрения, я полностью согласна с решением, которое принимают принц и принцесса Уэльские. Их подход к ограничению использования смартфонов и пребывания детей перед экранами не является старомодным воспитанием, он базируется на осознанном, целенаправленном и глубоко связанном, интуитивном воспитании", — говорит Джо.

Уильям и Кейт, по словам эксперта, приняли свое решение, сосредоточенное исключительно на своих детях, а не на себе. Это современное, осознанное родительское решение, принятое на основе того, что мы сейчас знаем о развитии ребенка, эмоциональной регуляции, внимании, сне и связи.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Сама принцесса Уэльская говорила, что хотя устройства могут нас соединять, они "часто делают противоположное".

"Мы сидим вместе в одной комнате, а наши мысли рассеяны по десяткам программ, уведомлений и лент. Мы физически присутствуем, но мысленно отсутствуем, не способны полноценно взаимодействовать с людьми прямо перед нами", — писала будущая королева.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Королевские дети и телефоны

Хотя Уэльские избегали дарить Джорджу телефон, Уильям сказал, что его старший сын может получить его в этом году, когда начнет учиться в новой школе.

"У наших детей нет телефонов. Я думаю, что когда Джордж перейдет в среднюю школу, тогда, возможно, у него будет телефон без доступа к интернету", — говорил принц Уэльский.

