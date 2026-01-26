Ця річ є практично в кожної дитини, але не в родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї не дозволено мати телефони. Таке рішення Кейт та Вільяма світова експертка з батьківства Джо Фрост називає "сучасним" та "усвідомленим".

Принц і принцеса Уельські можуть бути сучасними королівськими особами, але це не означає, що їхні діти мають найновіші мобільні пристрої. Королівські батьки вирішили залишити своїх дітей, 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, без телефонів. Про це пише Hello Magazine.

Як виховують Джорджа, Шарлотту та Луї

Принц Вільям якось зізнався, що ні в кого з його дітей "немає телефонів", додавши, що він і Кетрін "дуже суворо" до цього ставляться.

Хоча дехто може сприйняти вибір батьків як старомодний, Джо Фрост, світова експертка з батьківства та спеціалістка з догляду за дітьми, називає це "сучасним, усвідомленим батьківським рішенням".

"З професійної точки зору, я повністю згодна з рішенням, яке приймають принц і принцеса Уельські. Їхній підхід до обмеження використання смартфонів та перебування дітей перед екранами не є старомодним вихованням, він базується на усвідомленому, цілеспрямованому та глибоко пов’язаному, інтуїтивному вихованні", — каже Джо.

Вільям та Кейт, за словами експертки, ухвалили своє рішення, зосереджене винятково на своїх дітях, а не на собі. Це сучасне, усвідомлене батьківське рішення, прийняте на основі того, що ми зараз знаємо про розвиток дитини, емоційну регуляцію, увагу, сон та зв’язок.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Сама принцеса Уельська говорила, що хоча пристрої можуть нас з’єднувати, вони "часто роблять протилежне".

"Ми сидимо разом в одній кімнаті, а наші думки розпорошені по десятках програм, сповіщень та стрічок. Ми фізично присутні, але подумки відсутні, не здатні повноцінно взаємодіяти з людьми прямо перед нами", — писала майбутня королева.

Принц Луї, принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Королівські діти та телефони

Хоча Уельські уникали дарувати Джорджу телефон, Вільям сказав, що його старший син може отримати його цього року, коли почне навчатися в новій школі.

"У наших дітей немає телефонів. Я думаю, що коли Джордж перейде до середньої школи, тоді, можливо, у нього буде телефон без доступу до інтернету", — казав принц Уельський.

