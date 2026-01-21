Чоловік, який проник до будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма, пояснив свої дії

Чоловіка, який двічі незаконно проник на територію будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма в Кенсінгтонському палаці перед Різдвом, засудили.

39-річний Дерек Іган визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у незаконному проникненні на територію під охороною. Коли в магістратському суді Вестмінстера його запитали, чому він пішов до палацу, він заявив: "Тому що я злочинець". Про це пише The Mirror.

Чоловік проник у будинок Кейт та Вільяма

Ігана з Гіллінгдона засудили до 32 тижнів ув'язнення після двох послідовних 16-тижневих термінів за незаконне проникнення. Він також порушив умови застави, які забороняють йому повертатися до резиденції.

Суд заслухав інформацію про те, що близько 4 ранку 22 грудня Іган переліз через паркан і увійшов до саду Кенсінгтонського палацу на заході Лондона, який іноді є домівкою для принца та принцеси Уельської та їхніх дітей. Його доставили до поліцейської дільниці та звільнили під заставу, але наступного дня він повернувся до королівської резиденції.

Відео дня

Під час слухання справи про винесення вироку суддя запитав Ігана: "Чому ви туди пішли?" Той відповів: "Тому що я злочинець". Суддя запитав: "У вас все гаразд? Чи є якісь проблеми у вашому житті?" Іган відповів: "Все гаразд".

Коли суддя зазначив, що тюремне ув'язнення є можливим покаранням, Іган зазначив: "Гадаю, я як злочинець буду радий дотримуватися будь-якого рішення".

Кенсінгтонський палац Фото: Royal Collection Trust

Навколо нового сімейного будинку Уельських у Форест-Лодж також заборонена зона. Родина має ще 10-кімнатний особняк Анмер-Голл у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям та Кетрін Міддлтон за минулий рік отримали 30,9 млн доларів доходу.

Початок їхніх стосунків був аж ніяк не простим: одного разу Вільям довів майбутню дружину до сліз.

Крім того, принцеса Уельська відіграє дедалі більшу роль у формуванні монаршого майбутнього.