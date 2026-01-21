Мужчина, который проник в дом Кейт Миддлтон и принца Уильяма, объяснил свои действия

Мужчину, который дважды незаконно проник на территорию дома Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Кенсингтонском дворце перед Рождеством, осудили.

39-летний Дерек Иган признал себя виновным по двум пунктам обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Когда в магистратском суде Вестминстера его спросили, почему он пошел во дворец, он заявил: "Потому что я преступник". Об этом пишет The Mirror.

Мужчина проник в дом Кейт и Уильяма

Игана из Гиллингдона приговорили к 32 неделям заключения после двух последовательных 16-недельных сроков за незаконное проникновение. Он также нарушил условия залога, которые запрещают ему возвращаться в резиденцию.

Суд заслушал информацию о том, что около 4 утра 22 декабря Иган перелез через забор и вошел в сад Кенсингтонского дворца на западе Лондона, который иногда является домом для принца и принцессы Уэльской и их детей. Его доставили в полицейский участок и освободили под залог, но на следующий день он вернулся в королевскую резиденцию.

Відео дня

Во время слушания дела о вынесении приговора судья спросил Игана: "Почему вы туда пошли?" Тот ответил: "Потому что я преступник". Судья спросил: "У вас все в порядке? Есть ли какие-то проблемы в вашей жизни?" Иган ответил: "Все в порядке".

Когда судья отметил, что тюремное заключение является возможным наказанием, Иган отметил: "Думаю, я как преступник буду рад придерживаться любого решения".

Кенсингтонский дворец Фото: Royal Collection Trust

Вокруг нового семейного дома Уэльских в Форест-Лодж также запретная зона. Семья имеет еще 10-комнатный особняк Анмер-Холл в поместье Сандрингем в Норфолке.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон за прошлый год получили 30,9 млн долларов дохода.

Начало их отношений было отнюдь не простым: однажды Уильям довел будущую жену до слез.

Кроме того, принцесса Уэльская играет все большую роль в формировании монаршего будущего.