Принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез: что произошло

Принц и принцесса Уэльская являются самой известной парой королевского мира. Они женаты с 2011 года и воспитывают троих детей, а их связь остается такой же крепкой, как и в день свадьбы в Вестминстерском аббатстве.

Накануне Кейт Миддлтон исполнилось 43 года после насыщенного года для принцессы, которая завершила лечение рака и переехала со своей семьей из коттеджа в Аделаиде в Форест-Лодж в Виндзоре. Однако начало их отношений было отнюдь не простым. Для будущего монарха роман под пристальным вниманием общественности оказался сложной задачей, и, как сообщается, он однажды довел свою будущую жену до слез, отказавшись от важного свидания. Об этом пишет Mirror.

Принц Уильям огорчил Кейт Миддлтон

До их свадьбы королевский протокол означал, что Уильям и Кейт проведут Рождество отдельно; он поедет в Сандрингем с семьей, тогда как она вернется в Баклбери, чтобы быть с родителями. В 2006 году пара договорилась провести новогоднюю ночь вместе в качестве альтернативы. Однако в последнюю минуту Уильям передумал, что заставило Кейт волноваться о том, куда движутся их отношения.

В своей книге "Создание королевского романа" автор Кэти Николл утверждает, что Уильям обещал присоединиться к семье Кейт, но решил остаться со своими родными, сообщив ей об этом по телефону. Кэти написала: "Уильям сомневался и встретился со своим отцом и бабушкой, чтобы откровенно обсудить свое будущее с Кейт. Оба посоветовали ему ни с чем не спешить".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2007 году, через несколько недель после того, как принц Уильям отменил свои планы на новогоднюю ночь с Кейт и ее семьей, он разорвал их отношения. Впрочем, пара помирилась и возобновила свой роман лишь через несколько месяцев. С тех пор они остаются вместе, обручившись в 2010 году и поженившись в 2011 году. С тех пор королевская пара стала родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

