Принц Вільям довів Кейт Міддлтон до сліз: що сталося

Принц і принцеса Уельська є найвідомішою парою королівського світу. Вони одружені з 2011 року та виховують трьох дітей, а їхній зв'язок залишається таким же міцним, як і в день весілля у Вестмінстерському абатстві.

Напередодні Кейт Міддлтон виповнилося 43 роки після насиченого року для принцеси, яка завершила лікування раку та переїхала зі своєю родиною з котеджу в Аделаїда до Форест-Лодж у Віндзорі. Однак початок їхніх стосунків був аж ніяк не простим. Для майбутнього монарха роман під пильною увагою громадськості виявився складним завданням, і, як повідомляється, він одного разу довів свою майбутню дружину до сліз, відмовившись від важливого побачення. Про це пише Mirror.

Принц Вільям засмутив Кейт Міддлтон

До їхнього весілля королівський протокол означав, що Вільям і Кейт проведуть Різдво окремо; він поїде до Сандрінгема з родиною, тоді як вона повернеться до Баклбері, щоб бути з батьками. У 2006 році пара домовилась провести новорічну ніч разом як альтернативу. Однак в останню хвилину Вільям передумав, що змусило Кейт хвилюватися про те, куди рухаються їхні стосунки.

У своїй книзі "Створення королівського роману" авторка Кеті Ніколл стверджує, що Вільям обіцяв приєднатися до родини Кейт, але вирішив залишитися зі своїми рідними, повідомивши їй про це телефоном. Кеті написала: "Вільям мав сумніви та зустрівся зі своїм батьком та бабусею, щоб відверто обговорити своє майбутнє з Кейт. Обидва порадили йому ні з чим не поспішати".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2007 році, через кілька тижнів після того, як принц Вільям скасував свої плани на новорічну ніч з Кейт та її родиною, він розірвав їхні стосунки. Втім, пара помирилася та відновила свій роман лише через кілька місяців. Відтоді вони залишаються разом, заручившись у 2010 році та одружившись у 2011 році. Відтоді королівська пара стала батьками трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

