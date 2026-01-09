Підтримайте нас RU
Кейт Міддлтон приміряла стильний костюм, задавши тренди на 2026 рік (фото)

Кейт Міддлтон продемонструвала стильний костюм
Кейт Міддлтон та принц Вільям | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Уельська повернулася до роботи, несподівано з'явившись разом із принцом Вільямом у лондонській лікарні Чаринг-Крос. З цієї нагоди Кейт Міддлтон звернулася до свого улюбленого образу, знову одягнувши бордовий костюм від Roland Mouret, який вона носила кілька разів у минулому.

Монарша особа поєднала свій стильний аутфіт з блузкою в тон з бантом від Me+Em, шоколадно-коричневою замшевою сумкою Hudson від DeMellier та туфлями Gianvito Rossi в тон, а також сережками Cartier Trinity. Про це пише Vogue.

Кейт Міддлтон слідкує за трендами

Цікаво, що бордовий колір зараз у тренді, і він представлений в осінніх колекціях 2025 року таких брендів, як Saint Laurent, Prada, Burberry та Max Mara.

Ба більше, шоколадно-коричневі аксесуари також цього сезону були всюди, від подіуму до вулиць. Тому принцеса Уельська впевнено тримає руку на пульсі трендів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Уельська про рак

Королівське подружжя зустрілося під час виходу зі співробітниками лікарні, провівши з ними час, щоб обговорити тиск, з яким вони стикаються під час зимового сезону вірусів.

Під час візиту Кейт познайомилася з волонтером, який працював з пацієнтами хіміотерапії та розповів монаршій парі, як пацієнти та відвідувачі перебувають там "годинами". Принцеса, у якої рак уже перебуває в стадії ремісії, сказала: "Я знаю", перш ніж торкнутися руки Вільяма поруч із собою та сказати: "Ми знаємо".

кейт міддлтон
Принцеса Уельська в лікарні
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

