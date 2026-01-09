Кейт Міддлтон приміряла стильний костюм, задавши тренди на 2026 рік (фото)

Принцеса Уельська повернулася до роботи, несподівано з'явившись разом із принцом Вільямом у лондонській лікарні Чаринг-Крос. З цієї нагоди Кейт Міддлтон звернулася до свого улюбленого образу, знову одягнувши бордовий костюм від Roland Mouret, який вона носила кілька разів у минулому.

Монарша особа поєднала свій стильний аутфіт з блузкою в тон з бантом від Me+Em, шоколадно-коричневою замшевою сумкою Hudson від DeMellier та туфлями Gianvito Rossi в тон, а також сережками Cartier Trinity. Про це пише Vogue.

Кейт Міддлтон слідкує за трендами

Цікаво, що бордовий колір зараз у тренді, і він представлений в осінніх колекціях 2025 року таких брендів, як Saint Laurent, Prada, Burberry та Max Mara.

Ба більше, шоколадно-коричневі аксесуари також цього сезону були всюди, від подіуму до вулиць. Тому принцеса Уельська впевнено тримає руку на пульсі трендів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Уельська про рак

Королівське подружжя зустрілося під час виходу зі співробітниками лікарні, провівши з ними час, щоб обговорити тиск, з яким вони стикаються під час зимового сезону вірусів.

Відео дня

Під час візиту Кейт познайомилася з волонтером, який працював з пацієнтами хіміотерапії та розповів монаршій парі, як пацієнти та відвідувачі перебувають там "годинами". Принцеса, у якої рак уже перебуває в стадії ремісії, сказала: "Я знаю", перш ніж торкнутися руки Вільяма поруч із собою та сказати: "Ми знаємо".

Принцеса Уельська в лікарні Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Няня дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон розкрила секрети виховання.

Родина Уельських за минулий рік отримала 30,9 млн доларів доходу.

Крім того, Кейт Міддлтон відіграє дедалі більшу роль у формуванні королівського майбутнього разом з принцом Вільямом.