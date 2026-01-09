Кейт Миддлтон примерила стильный костюм, задав тренды на 2026 год (фото)

Принцесса Уэльская вернулась к работе, неожиданно появившись вместе с принцем Уильямом в лондонской больнице Чаринг-Кросс. По этому случаю Кейт Миддлтон обратилась к своему любимому образу, снова надев бордовый костюм от Roland Mouret, который она носила несколько раз в прошлом.

Монаршая особа сочетала свой стильный аутфит с блузкой в тон с бантом от Me+Em, шоколадно-коричневой замшевой сумкой Hudson от DeMellier и туфлями Gianvito Rossi в тон, а также серьгами Cartier Trinity. Об этом пишет Vogue.

Кейт Миддлтон следит за трендами

Интересно, что бордовый цвет сейчас в тренде, и он представлен в осенних коллекциях 2025 года таких брендов, как Saint Laurent, Prada, Burberry и Max Mara.

Более того, шоколадно-коричневые аксессуары также в этом сезоне были повсюду, от подиума до улиц. Так что принцесса Уэльская уверенно держит руку на пульсе трендов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцесса Уэльская о раке

Королевская чета встретилась во время выхода с сотрудниками больницы, проведя с ними время, чтобы обсудить давление, с которым они сталкиваются во время зимнего сезона вирусов.

Відео дня

Во время визита Кейт познакомилась с волонтером, который работал с пациентами химиотерапии и рассказал монаршей паре, как пациенты и посетители находятся там "часами". Принцесса, у которой рак уже находится в стадии ремиссии, сказала: "Я знаю", прежде чем коснуться руки Уильяма рядом с собой и сказать: "Мы знаем".

Принцесса Уэльская в больнице Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Няня детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон раскрыла секреты воспитания.

Семья Уэльских за прошлый год получила 30,9 млн долларов дохода.

Кроме того, Кейт Миддлтон играет все большую роль в формировании королевского будущего вместе с принцем Уильямом.