Кейт Міддлтон налякала охорону несподіваним вчинком: люди в захваті (відео)

Кейт Міддлтон налякала охорону
Кейт Міддлтон | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Під час нещодавнього візиту до Шотландії принцеса Уельська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників королівської родини, свого чоловіка Вільяма та найбільше охорону.

Принц і принцеса Уельські відвідали місто Стірлінг. Подружжя там поспілкувалося з прихильниками, а відео несподіваного жесту Кетрін активно шириться мережею.

Кейт Міддлтон налякала охорону

У відео видно, як майбутня королева Великої Британії махає рукою, йдучи до автомобіля, але раптом зупиняється, вказує на натовп і швидко прямує назад. Неочікуваний поворот застав зненацька її охорону, а в мережі жартують, що ті "міняють білизну" кілька разів на день.

Кейт Міддлтон спонтанно побігла до прихильниці, прийняла від неї букет і зробила спільне селфі.

Кейт Міддлтон вшанувала прихильницю

У мережі пригадують, що свого часу дружина принца Вільяма зупинила свій кортеж в Уельсі, щоб привітатися з трирічною дівчинкою Лілі-Роуз, яка голосно кликала принцесу.

Реакція мережі

У коментарях до відео британці і не тільки захоплюються добрим серцем майбутньої королеви:

  • "Видно, що в неї добре серце, судячи з того, як вона спілкується з людьми".
  • "Її охороні, мабуть, доводиться міняти спідню білизну кілька разів на день".
  • "Молюся за здоров'я її родини".
  • "Як американка я щиро обожнюю та захоплююся принцом Вільямом та принцесою Кейт. Добросердечні люди та дуже турботливі ".

