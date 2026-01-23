Кейт Міддлтон налякала охорону несподіваним вчинком: люди в захваті (відео)
Під час нещодавнього візиту до Шотландії принцеса Уельська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників королівської родини, свого чоловіка Вільяма та найбільше охорону.
Принц і принцеса Уельські відвідали місто Стірлінг. Подружжя там поспілкувалося з прихильниками, а відео несподіваного жесту Кетрін активно шириться мережею.
Кейт Міддлтон налякала охорону
У відео видно, як майбутня королева Великої Британії махає рукою, йдучи до автомобіля, але раптом зупиняється, вказує на натовп і швидко прямує назад. Неочікуваний поворот застав зненацька її охорону, а в мережі жартують, що ті "міняють білизну" кілька разів на день.
Кейт Міддлтон спонтанно побігла до прихильниці, прийняла від неї букет і зробила спільне селфі.
У мережі пригадують, що свого часу дружина принца Вільяма зупинила свій кортеж в Уельсі, щоб привітатися з трирічною дівчинкою Лілі-Роуз, яка голосно кликала принцесу.
Реакція мережі
У коментарях до відео британці і не тільки захоплюються добрим серцем майбутньої королеви:
- "Видно, що в неї добре серце, судячи з того, як вона спілкується з людьми".
- "Її охороні, мабуть, доводиться міняти спідню білизну кілька разів на день".
- "Молюся за здоров'я її родини".
- "Як американка я щиро обожнюю та захоплююся принцом Вільямом та принцесою Кейт. Добросердечні люди та дуже турботливі ".
