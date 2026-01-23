Кейт Міддлтон налякала охорону несподіваним вчинком: люди в захваті (відео)

Під час нещодавнього візиту до Шотландії принцеса Уельська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників королівської родини, свого чоловіка Вільяма та найбільше охорону.

Принц і принцеса Уельські відвідали місто Стірлінг. Подружжя там поспілкувалося з прихильниками, а відео несподіваного жесту Кетрін активно шириться мережею.

Кейт Міддлтон налякала охорону

У відео видно, як майбутня королева Великої Британії махає рукою, йдучи до автомобіля, але раптом зупиняється, вказує на натовп і швидко прямує назад. Неочікуваний поворот застав зненацька її охорону, а в мережі жартують, що ті "міняють білизну" кілька разів на день.

Кейт Міддлтон спонтанно побігла до прихильниці, прийняла від неї букет і зробила спільне селфі.

Кейт Міддлтон вшанувала прихильницю

У мережі пригадують, що свого часу дружина принца Вільяма зупинила свій кортеж в Уельсі, щоб привітатися з трирічною дівчинкою Лілі-Роуз, яка голосно кликала принцесу.

Відео дня

Реакція мережі

У коментарях до відео британці і не тільки захоплюються добрим серцем майбутньої королеви:

"Видно, що в неї добре серце, судячи з того, як вона спілкується з людьми".

"Її охороні, мабуть, доводиться міняти спідню білизну кілька разів на день".

"Молюся за здоров'я її родини".

"Як американка я щиро обожнюю та захоплююся принцом Вільямом та принцесою Кейт. Добросердечні люди та дуже турботливі ".

