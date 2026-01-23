Принц Гаррі відправив таємне повідомлення принцу Вільяму: чого він хоче (відео)

Принц Гаррі, який кілька днів перебуває у Великій Британії, прийшов на лаву свідків, щоб дати свідчення проти Associated Newspapers Limited (ANL) у Високому суді.

Хоча він не возз'єднується зі своєю родиною під час перебування в Лондоні, він, схоже, надіслав таємне послання старшому братові у вигляді унікального доповнення до вбрання. Про це пише Hello Magazine.

Образ принца Гаррі

Герцог Сассекський виглядав надзвичайно елегантно в одному зі своїх фірмових темно-синіх костюмів, і він поєднав його з бордовою та темно-синьою краваткою для яскравого акценту. Це доповнення варте уваги, оскільки востаннє він носив цей костюм разом зі своїм братом принцом Вільямом у 2017 році, коли той продемонстрував такий самий костюм. Братів сфотографували біля Канадського національного меморіалу Вімі 9 квітня 2017 року, і це було, коли вони були в добрих стосунках, до їхньої сварки.

Редакторка відділу моди та краси Лора Саткліфф пояснює значення такого вибору одягу: "Королівська родина носить ретельно підібраний гардероб, який ретельно планується перед кожною подією. Хоча королівські чоловіки схильні носити офіційний костюм, за цим все ж стоїть продуманий підхід. Те, що Гаррі носить краватку, яку він носив разом зі своїм братом, може бути спробою ненав’язливо достукатися до нього. Це показує, наскільки особливим колись був їхній союз, і, можливо, він сподівається його відновити".

Принц Гаррі

Чим зараз зайнята королівська родина

Принц Вільям виконує свої королівські обов’язки, поки його брат перебуває в місті, і він разом зі своєю дружиною принцесою Кейт вирушили до Стерлінга в Шотландії. Вільям і Кейт зустрілися зі збірною Великої Британії та паралімпійською командами Великої Британії з керлінгу в Національній академії керлінгу перед зимовими Олімпійськими та Паралімпійськими іграми — і навіть самі спробували себе в цій грі.

Тим часом король Чарльз цього тижня був у Шотландії, проте в середу повернувся до Лондона для участі в королівських заходах у Кларенс-Хаусі.

