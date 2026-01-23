Принц Гарри отправил тайное сообщение принцу Уильяму: чего он хочет (видео)

Принц Гарри, который несколько дней находится в Великобритании, пришел на скамью свидетелей, чтобы дать показания против Associated Newspapers Limited (ANL) в Высоком суде.

Хотя он не воссоединяется со своей семьей во время пребывания в Лондоне, он, похоже, прислал тайное послание старшему брату в виде уникального дополнения к наряду. Об этом пишет Hello Magazine.

Образ принца Гарри

Герцог Сассекский выглядел чрезвычайно элегантно в одном из своих фирменных темно-синих костюмов, и он сочетает его с бордовым и темно-синим галстуком для яркого акцента. Это дополнение стоит внимания, поскольку в последний раз он носил этот костюм вместе со своим братом принцем Уильямом в 2017 году, когда тот продемонстрировал такой же костюм. Братья были сфотографированы возле Канадского национального мемориала Вими 9 апреля 2017 года, и это было, когда они были в хороших отношениях, до их ссоры.

Відео дня

Редактор отдела моды и красоты Лора Сатклифф объясняет значение такого выбора одежды: "Королевская семья носит тщательно подобранный гардероб, который тщательно планируется перед каждым событием. Хотя королевские мужчины склонны носить официальный костюм, за этим все же стоит продуманный подход. То, что Гарри носит галстук, который он носил вместе со своим братом, может быть попыткой ненавязчиво достучаться до него. Это показывает, насколько особенным когда-то был их союз, и, возможно, он надеется его восстановить".

Принц Гарри

Чем сейчас занята королевская семья

Принц Уильям выполняет свои королевские обязанности, пока его брат находится в городе, и он вместе со своей женой принцессой Кейт отправились в Стерлинг в Шотландии. Уильям и Кейт встретились со сборной Великобритании и паралимпийской командами Великобритании по керлингу в Национальной академии керлинга перед зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми — и даже сами попробовали себя в этой игре.

Тем временем король Чарльз на этой неделе был в Шотландии, однако в среду вернулся в Лондон для участия в королевских мероприятиях в Кларенс-Хаусе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Гарри когда-то называл Кейт Миддлтон "сестрой, которой у него никогда не было", однако их отношения окончательно разрушены.

Мужчина, который дважды незаконно проник на территорию дома Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Кенсингтонском дворце, объяснил, почему так сделал.

Кроме того, принц Уильям и Кэтрин Миддлтон за прошлый год получили 30,9 млн долларов дохода.