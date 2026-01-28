Кейт Міддлтон вивчила цей модний трюк у принцеси Діани: тепер його повторює Шарлотта (фото)
Принцеса Уельська Кетрін запозичила стильові взірці у своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, коли виступила на Вімблдоні у 2022 році і не тільки.
Дружина принца Вільяма та її покійна свекруха, принцеса Діана, є іконами стилю самі по собі. Але це не заважає Кейт іноді черпати натхнення у родички. Про це пише Hello.
Стиль Кейт Міддлтон
У 2022 році майбутня королева Британії з'явилася на фіналі Вімблдону серед чоловіків у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні. Вона одягла темно-синю сукню в горошок від Алессандри Річ з коміром-рюшами, талією з баскою, рукавами з рюшами та вільною спідницею.
Вона поєднала класичний сарафан з туфлями на підборах від Дженніфер Шаманді. Діана носила майже ідентичний образ у 1985 році, позуючи для фотографії з королем Чарльзом у їхньому будинку, Кенсінгтонському палаці.
Кейт не лише запозичила стиль у Діани, але й, схоже, передала любов до горошку своїй 10-річній доньці, принцесі Шарлотті. У 2024 році юна королівська особа одягла сукню, коли також з'явилася на чоловічому фіналі Вімблдону.
Це багато говорить про модні смаки королівських дам.
"Горошок є культовим. Він демонструє набагато вільнішу, грайливішу та захопливішу сторону Діани, Кетрін та Шарлотти, залишаючись при цьому цілком шанобливою", — каже стилістка Сіан Кларк.
Кейт і горошок
"Горошок ніколи не ображає; він відчувається доступним і радісним для кожного, хто його бачить. Принт ідеально балансує між сучасним і ностальгічним, приваблюючи кілька поколінь, які спостерігають за королівською родиною та захоплюються нею", — додала вона.
Кейт Міддлтон давно зробила горошок невід'ємною частиною свого гардеробу.
