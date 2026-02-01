Кейт Міддлтон розгнівалася на скандального брата короля: що сталося (фото)

Колишнього принца Ендрю звинувачують у використанні своїх дочок Беатріс та Євгенії як "шпигунок палацу", адже йому загрожує принизливий переїзд.

RadarOnline.com пише, що меншого брата короля Великої Британії Чарльза ІІІ звинувачують у спробі зберегти вплив у королівській родині, використовуючи своїх дочок як "шпигунок", що посилює напруженість з принцом Вільямом та Кетрін, принцесою Уельською. Оскільки скандальному сину покійної Єлизавети ІІ загрожує звільнення його особняка в Королівській ложі.

Ендрю виганяють з палацу

65-річний Ендрю почав звільняти маєток у Віндзорі, який він займав протягом 22 років, після того, як його брат, 77-річний король Чарльз, наказав йому виселитися.

Ендрю переїжджає до тимчасового будинку, поки його нова резиденція, Марш Фарм, перебуває на реконструкції, що відбувається на тлі скандалу щодо звʼязків монаршої персони зі злочинцем Джеффрі Епштейном.

Незважаючи на публічні заяви про те, що 37-річна принцеса Беатріс та 35-річна принцеса Євгенія дистанціювалися від свого батька, джерела повідомили, що обидві дочки насправді згуртувалися біля нього.

Один інсайдер заявив: "Ендрю набагато більше, ніж будь-коли, покладається на Беатріс та Євгенію, щоб вони тримали його в курсі подій у родині. Занепокоєння полягає в тому, що вони стали неформальними посередниками інформації, що неминуче викликало підозри, незалежно від того, чи це було коли-небудь їхнім наміром".

Сара Фергюсон з дочками Беатріс та Євгенією Фото: Instagram sarahferguson15

Гнів принцеси Кетрін

За словами близьких до родини Уельських, така ситуація розлютила дружину принца Вільяма.

Одне джерело повідомило: "Кейт рідко виявляє гнів відверто, але в душі її розчарування сильне. Відчуття, що Ендрю залишається присутнім через своїх дочок, призвело напруженість у стосунках з Вільямом до критичної точки. Вони не хочуть маргіналізувати Беатріс та Євгенію, але вони також рішуче налаштовані на те, щоб Ендрю не мав жодного непрямого впливу на рішення".

Міддлтон витратила роки на відновлення довіри до монархії після неодноразових криз. На її думку, будь-яке відчуття, що Ендрю знову з'являється підриває цю роботу.

Принц Ендрю Фото: З відкритих джерел

Зв'язок Ендрю з покійним засудженим злочинцем Епштейном був однією з найсерйозніших криз, з якими стикається сучасна королівська родина.

Незважаючи на те, що Чарльз позбавив брата його королівських титулів, інсайдери кажуть, що скандальний колишній принц не прийняв своє вигнання.

