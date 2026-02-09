Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили молчание относительно "файлов Эпштейна"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали заявление после обнародования последних "файлов Эпштейна", пока бывший принц Эндрю столкнулся с новой проверкой относительно своей дружбы с покойным преступником.

Принц и принцесса Уэльские были "глубоко обеспокоены" последними тревожными раскрытиями по делу Эпштейна. Будущий король поручил помощникам рассказать, как он и его жена были шокированы масштабом обвинений, среди которых был и его дядя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Об этом пишет Mirror.

Реакция принца Уильяма и Кейт на дело Эпштейна

Это произошло на фоне того, как принц Уэльский начинает трехдневную поездку в Саудовскую Аравию — одного из ключевых союзников Великобритании на Ближнем Востоке. Накануне своего прибытия в Эр-Рияд представитель Кенсингтонского дворца заявил: "Я могу подтвердить, что принц и принцесса были глубоко обеспокоены продолжением раскрытий. Их мысли остаются сосредоточенными на жертвах".

30 января Министерство юстиции США опубликовало дополнительные 3 миллиона страниц, включая 2000 видео и 180 000 изображений, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна. Бывший принц Эндрю несколько раз фигурирует в последней публикации документов, в частности на изображениях, на которых он склоняется над неизвестной женщиной в, вероятно, особняке Эпштейна в Нью-Йорке.

Принц Уильям и Джеффри Эпштейн Фото: Daily Mail

Эндрю потерял все из-за скандала

Эндрю на прошлой неделе выгнали из его особняка Королевская ложа в Виндзоре. А в 2022 году бывший герцог Йоркский заплатил 12 миллионов фунтов стерлингов Вирджинии Джуффре, своей главной обвинительнице.

Король Чарльз III в прошлом октябре лишил своего брата всех титулов и почестей после посмертного выхода книги Джуффре, которая стала жертвой торговли людьми Эпштейна и его бывшей девушки Гислен Максвелл в возрасте 17 лет, и утверждала, что ее трижды принуждали к контакту с Эндрю в 2001 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джеффри Эпштейн приказал похоронить "двух иностранных девушек" возле своего пустынного ранчо после того, как их якобы задушили до смерти.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл неоднократно контактировала с преступником до и после его осуждения в 2008 году.

Кроме того, имя владелицы украинского модельного агентства Linea 12 Маши Манюк неожиданно появилось в тех же файлах.