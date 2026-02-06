Джеффри Эпштейн "приказал похоронить двух девушек" возле своего ранчо, — СМИ

Джеффри Эпштейн приказал похоронить "двух иностранных девушек" возле своего пустынного ранчо после того, как их якобы задушили до смерти во время "фетиш-сеанса", утверждается в новом электронном письме.

Издание RadarOnline пишет, что двух женщин "похоронили по приказу Джеффри и мадам Джи": последняя считается бывшей любовницей Эпштейна Гислен Максвелл.

Похоронены по приказу Джеффри и мадам Джи

Человек, который утверждает, что работал на Эпштейна, прислал электронное письмо и утверждал, что тела находятся "где-то в холмах" за пределами ранчо преступника Зорро в Нью-Мексико.

Они также содержали ссылки, которые якобы показывают видео, на которых Эпштейн развращает несовершеннолетних девушек.

В электронном письме под названием "Конфиденциально: Джеффри Эпштейн" отправитель утверждал, что "был там и видел все это, как бывший сотрудник Зорро". Впервые оно было отправлено мужчине по имени Эдди Арагон 21 ноября 2019 года, а затем переслано в ФБР.

Гислен Максвелл и Джеффри Эпштейн Фото: Из открытых источников

"Материал ниже был взят из дома Джеффри Эпштейна как моя страховка на случай будущего судебного иска против Эпштейна", — говорится в письме.

Интересно, что это электронное письмо было переслано в ФБР только через три месяца после того, как Эпштейн умер во время содержания в исправительном центре в Нью-Йорке, где он ожидал суда по обвинениям в торговле людьми.

А ранчо Зорро финансист приобрел в 1993 году у Брюса Кинга, бывшего губернатора Нью-Мексико.

