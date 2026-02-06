Джеффрі Епштейн "наказав поховати двох дівчат" біля свого ранчо, — ЗМІ

Джеффрі Епштейн наказав поховати "двох іноземних дівчат" біля свого пустельного ранчо після того, як їх нібито задушили до смерті під час "фетиш-сеансу", стверджується в новому електронному листі.

Видання RadarOnline пише, що двох жінок "поховали за наказом Джеффрі та мадам Джі": остання вважається колишньою коханкою Епштейна Гіслен Максвелл.

Поховано за наказом "Джеффрі та мадам Джі"

Людина, яка стверджує, що працювала на Епштейна, надіслала електронного листа та стверджувала, що тіла знаходяться "десь у пагорбах" за межами ранчо злочинця Зорро в Нью-Мексико.

Вони також містили посилання, які нібито показують відео, на яких Епштейн розбещує неповнолітніх дівчат.

В електронному листі під назвою "Конфіденційно: Джеффрі Епштейн" відправник стверджував, що "був там і бачив усе це, як колишній співробітник Зорро". Уперше його було надіслано чоловікові на ім'я Едді Арагон 21 листопада 2019 року, а потім переслано до ФБР.

Гіслен Максвелл та Джеффрі Епштейн Фото: З відкритих джерел

"Матеріал нижче був взятий з дому Джеффрі Епштейна як моя страховка на випадок майбутнього судового позову проти Епштейна", — йдеться в листі.

Цікаво, що цей електронний лист було переслано до ФБР лише через три місяці після того, як Епштейн помер під час утримання у виправному центрі в Нью-Йорку, де він очікував суду за звинуваченнями в торгівлі людьми.

А ранчо Зорро фінансист придбав у 1993 році у Брюса Кінга, колишнього губернатора Нью-Мексико.

