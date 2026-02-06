Офіційна версія під сумнівом: невідомий в'язень заходив до камери Епштейна в ніч його смерті

Нові документи щодо Джеффрі Епштейна ставлять під сумнів офіційну версію його смерті у серпні 2019 року, оскільки у ніч загибелі злочинця слідчі зафіксували присутність невідомої особи біля його тюремної камери.

Як повідомляє видання Daily Mail, оприлюднені файли Міністерства юстиції США свідчать, що в ніч смерті Епштейна до його камери міг потрапити інший ув’язнений. Однак, як зазначає автор публікації, ці дані суперечать попереднім заявам влади.

Таємничий в'язнень, можливо, потрапив до в'язниці Епштейна в ніч його смерті Фото: Daily Mail

Як зауважили у ФБР та Управлінні генерального інспектора (OIG), на відеозаписах зі Столичного виправного центру у Нью-Йорку видно помаранчеву фігуру, яка піднімалася сходами до камери Епштейна близько 22:39 9 серпня 2019 року — майже за дев’ять годин до того, як його тіло знайшли непритомним.

Офіційно повідомлялося, що Епштейн покінчив життя самогубством після 6:30 ранку 10 серпня, коли його виявив працівник колонії під час сніданку. Водночас дві камери, що знаходилися поруч, того вечора "вийшли з ладу".

Відео дня

У звіті OIG зазначається, що помаранчевий спалах на відео, ймовірно, був ув’язненим, який рухався сходами. Та все ж іспектор при цьому припустив, що чоловік на відео міг просто виконнувати рутинну роботу, наприклад переносити постільну білизну.

Раніше, ще у 2019 році, високопосадовці США запевняли, що до камери Епштейна ніхто не заходив. Зокрема, генеральний прокурор Білл Барр заявляв, що особисто перевірив записи та переконався, що в камері не було сторонніх осіб. Крім того, колишній заступник директора ФБР Ден Бонгіно також стверджував, що на відео видно лише Епштейна.

Та все ж при перегляді записубагато у кого виникли питання щодо його реедагування, оскільки на ньому помітно, що деякі кадри вирізні, а метадані показують численні зміни у травні 2025 року.

Серед файлів також оприлюднено електронний лист від колишнього співробітника ранчо Зорро, у якому стверджується, що за наказом Епштейна та Гіслейн Максвелл на території маєтку були поховані дві дівчини, які загинули під час насильницьких дій. Лист містив також посилання на відео з нібито участю Епштейна та вимогу оплати одного біткойна за доступ до матеріалів.

Нагадаємо, що за декілька днів до того, як Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, він підписав документ, згідно з яким більша частина його колись величезних статків у 600 мільйонів доларів мала відійти його нареченій, уродженці Мінська Карині Шуляк.

Також Фокус писав, що Джеффрі Епштейн з 2013 року неодноразово намагався організувати зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.Зокрема, у файлах злочинця його ім'я згадувалося понад 1000 разів.