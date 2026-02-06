У Епштейна знайшлася любляча наречена: спадкоємицею злочинця виявилася дівчина з Мінська

Карину Шуляк називали нареченою фінансиста і саме їй він залишив 100 мільйонів доларів, нерухомість у Парижі та Нью-Йорку і навіть той самий острів у Карибському морі, де відбувалися його сумнозвісні вечірки.

За два дні до того, як Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, він підписав документ, згідно з яким більша частина його колись величезних статків у 600 мільйонів доларів мала відійти його нареченій, уродженці Мінська Карині Шуляк. Копія 32-сторінкового документа, відомого як "Траст 1953 року", названий на честь дня народження фінансиста, була опублікована Міністерством юстиції США. Але, схоже, Карина не отримає спадщину, як і інші 40 бенефіціарів. Фокус з'ясував, що відомо про дівчину з Білорусі, яку називали нареченою Епштейна, і його спадщину.

У документі Джеффрі Епштейн заявив, що подумував про одруження зі своєю дівчиною Кариною Шуляк і хотів подарувати їй свою каблучку з діамантом у 33 карати. Також передбачалося, що 36-річна стоматологиня з Мінська отримає загалом 100 мільйонів доларів. Також їй належала значна частина його майна і нерухомості, зокрема острів у Карибському морі.

Острів Епштейна в Карибському морі Фото: tripadvisor.ru

Двома іншими основними бенефіціарами, зазначеними в трасті, є давній особистий адвокат Епштейна, Даррен Індайк, і його штатний бухгалтер, Річард Кан. Траст передбачав, що Індайк отримає 50 мільйонів доларів, а Кан — 25 мільйонів доларів. Обидва є співвиконавцями заповіту Епштейна. Також він заповів частину грошей своїй спільниці Гіслейн Максвелл, своєму брату Марку і навіть своєму пілоту Ларрі Вісоскі. Частина одержувачів у документі засекречена.

У 2019 році статки Епштейна оцінювалися в майже 600 мільйонів доларів. У судових документах, датованих 2025 роком, ця оцінка знизилася до 127 мільйонів. При цьому у своєму заповіті фінансист розподілив 288 мільйонів, а також низку об'єктів нерухомості.

Хто така Карина Шуляк і що її пов'язує з Джеффрі Епштейном

Про Шуляк стало відомо ще 2020 року. Тоді таблоїд New York Daily News повідомив, що вона була останньою, з ким Епштейн розмовляв перед своєю смертю. Він зателефонував їй увечері 9 серпня 2019 року. Розмова тривала 15 хвилин і не була записана. На запитання охоронця, кому він телефонував, Епштейн відповів, що своїй матері (яка померла 2004 року). Після дзвінка він повернувся в камеру, наступного ранку його знайшли повішеним.

Карина Шуляк мала отримати більшу частину спадщини Епштейна Фото: Соцсети

Карина Шуляк родом із Білорусі, навчалася в школі № 2 в Мінську, займалася танцями. Потім вона вступила до Білоруського державного медичного університету. У 2009 році, у віці 20 років, Шуляк уперше поїхала до США за "Work and Travel" — програмою, що давала змогу іноземним студентам приїжджати в Америку на літо, працювати там і подорожувати країною. Передбачається, що тоді вона і познайомилася з Джеффрі Епштейном, причому вже після того, як його засудили як секс-злочинця. Інсайдер розповідав Daily Mail, що Карина "дуже щира, добра, порядна людина", і залишалася з Епштейном не заради грошей, а тому що була "шалено закохана в нього".

Епштейн, зі свого боку, оплатив Карині навчання на стоматолога в Колумбійському університеті і допоміг отримати ліцензію на роботу, а також оплатив дороге лікування для її матері в США. Він навіть збирався прилетіти в Білорусь, для чого робив візи, але так і не приїхав. Але купив батькам Карини квартиру в Мінську, надсилав десятки тисяч доларів, а вони приїжджали до нього в гості і слали листівки на свята.

Епштейн оплатив Карині Шуляк навчання і допомагав її родині

Що знала Карина Шуляк про злочини Джеффрі Епштейна — невідомо. В опублікованих файлах є повідомлення від 2013 року, в якому він дорікає Карині в тому, що вона "вважає своїм правом стежити за тим, хто і коли заходить і виходить з його масажної кімнати" і постійно плаче, чим псує йому день, але при цьому він стверджував, що "вони кохають одне одного".

Також вона отримала право на постійне проживання у США через фіктивний шлюб із жінкою з оточення Епштейна на ім'я Дженніфер Калін. Сігрід Маккоулі, одна з адвокатів жертв Епштейна, пояснювала, що фіктивні одностатеві шлюби давали змогу Епштейну утримувати у США вподобаних ним дівчат.

Зараз Карина Шуляк живе в Нью-Йорку. Невідомо, чи отримала вона спадщину від Епштейна. Адвокат Деніел Вайнер, який представляє інтереси виконавців останньої волі Епштейна Річарда Кана і Даррена Індайка, заявив, що ніхто з бенефіціарів трасту не отримає "ніяких грошей", доки не будуть повністю задоволені вимоги до спадку, зокрема й вимоги про компенсацію з боку жертв Епштейна.

Нагадаємо, раніше українська модель Аліна Бойко, ім'я якої з'явилося у файлах Джеффрі Епштейна, виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що пережила насильство і протягом приблизно 15 років домагалася справедливості через суди.

А помічниця Джеффрі Епштейна під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення заявила ФБР, що саме Епштейн познайомив Дональда Трампа з Меланією.