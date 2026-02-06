У Эпштейна нашлась любящая невеста: наследницей преступника оказалась девушка из Минска

Карину Шуляк называли невестой финансиста и именно ей он оставил 100 миллионов долларов, недвижимость в Париже и Нью-Йорке и даже тот самый остров в Карибском море, где проходили его печально известные вечеринки.

За два дня до того, как Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, он подписал документ, согласно которому большая часть его некогда огромного состояния 600 миллионов долларов, должна была отойти его невесте, уроженке Минска Карине Шуляк. Копия 32-страничного документа, известного как "Траст 1953 года", названный в честь дня рождения финансиста, была опубликована Министерством юстиции США. Но, похоже Карина не получит наследство, как и прочие 40 бенефициаров. Фокус выяснил, что известно про девушку из Беларуси, которую называли невестой Эпштейна и его наследство.

В документе Джеффри Эпштейн заявил, что подумывал о женитьбе на своей девушке Карине Шуляк и хотел подарить ей свое кольцо с бриллиантом в 33 карата. Также предусматривалось, что 36-летняя стоматолог из Минска получит в общей сложности 100 миллионов долларов. Также ей полагалась значительная часть его имущества и недвижимости, в том числе остров в Карибском море.

Відео дня

Остров Эпштейна в Карибском море Фото: tripadvisor.ru

Двумя другими основными бенефициарами, указанными в трасте, являются давний личный адвокат Эпштейна, Даррен Индайк, и его штатный бухгалтер, Ричард Кан. Траст предусматривал, что Индайк получит 50 миллионов долларов, а Кан — 25 миллионов долларов. Оба являются соисполнителями завещания Эпштейна. Также он завещал часть денег своей сообщнице Гислейн Максвелл, своему брату Марку и даже своему пилоту Ларри Висоски. Часть получателей в документе засекречена.

В 2019 году состояние Эпштейна оценивалось в почти 600 миллионов долларов. В судебных документах, датированных 2025 годом, эта оценка снизилась до 127 миллионов. При этом в своем завещании финансист распределил 288 миллионов, а также ряд объектов недвижимости.

Кто такая Карина Шуляк и что ее связывает с Джеффри Эпштейном

О Шуляк стало известно еще в 2020 году. Тогда таблоид New York Daily News сообщил, что она была последней, с кем Эпштейн разговаривал перед своей смертью. Он позвонил ей вечером 9 августа 2019 года. Разговор длился 15 минут и не был записан. На вопрос охранника, кому он звонил, Эпштейн ответил, что своей матери (которая умерла в 2004 году). После звонка он вернулся в камеру, следующим утром его нашли повешенным.

Карина Шуляк должна была получить большую часть наследства Эпштейна Фото: Соцсети

Карина Шуляк родом из Беларуси, училась в школе № 2 в Минске, занималась танцами. Потом она поступила в Белорусский государственный медицинский университет. В 2009 году, в возрасте 20 лет, Шуляк впервые поехала в США по "Work and Travel" — программе, которая позволяла иностранным студентам приезжать в Америку на лето, работать там и путешествовать по стране. Предполагается, что тогда она и познакомилась с Джеффри Эпштейном, причем уже после того, как его осудили как секс-преступника. Инсайдер рассказывал Daily Mail, что Карина "очень искренний, добрый, порядочный человек", и оставалась с Эпштейном не ради денег, а потому что была "безумно влюблена в него".

Эпштейн, в свою очередь, оплатил Карине учебу на стоматолога в Колумбийском университете и помог получить лицензию на работу, а также оплатил дорогостоящее лечение для ее матери в США. Он даже собирался прилететь в Беларусь, для чего делал визы, но так и не приехал. Но купил родителям Карины квартиру в Минске, присылал десятки тысяч долларов, а они приезжали к нему в гости и слали открытки на праздники.

Эпштейн оплатил Карине Шуляк учебу и помогал ее семье

Что знала Карина Шуляк о преступлениях Джеффри Эпштейна – неизвестно. В опубликованных файлах есть сообщение от 2013 года, в котором он упрекает Карину в том, что она "считает своим правом следить за тем, кто и когда заходит и выходит из его массажной комнаты" и постоянно плачет, чем портит ему день, но при этом он утверждал, что "они любят друг друга".

Также она получила право на постоянное проживание в США через фиктивный брак с женщиной из окружения Эпштейна по имени Дженнифер Калин. Сигрид Маккоули, одна из адвокатов жертв Эпштейна, объясняла, что фиктивные однополые браки позволяли Эпштейну удерживать в США понравившихся ему девушек.

Сейчас Карина Шуляк живет в Нью-Йорке. Неизвестно, получила ли она наследство от Эпштейна. Адвокат Дэниел Вайнер, представляющий интересы исполнителей последней воли Эпштейна Ричарда Кана и Даррена Индайка, заявил, что никто из бенефициаров траста не получит "никаких денег", пока не будут полностью удовлетворены требования к наследству, в том числе требования о компенсации со стороны жертв Эпштейна.

Напомним, ранее украинская модель Алина Бойко, имя которой появилось в файлах Джеффри Эпштейна, выступила с публичным заявлением. Она сообщила, что пережила насилие и в течение примерно 15 лет добивалась справедливости через суды.

А помощница Джеффри Эпштейна под страхом уголовной ответственности за ложные показания заявила ФБР, что именно Эпштейн познакомил Дональда Трампа со Меланией.