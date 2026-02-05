"Я жертва насилия": украинская модель сделала заявление после обнародования ее имени в файлах Эпштейна

Украинская модель Алина Бойко, имя которой появилось в обнародованных материалах в рамках дела Джеффри Эпштейна, выступила с публичным заявлением. Она сообщила, что пережила насилие и в течение примерно 15 лет добивалась справедливости через суды.

В обращении Бойко описала пережитое как один из самых тяжелых и травматичных эпизодов в своей жизни. По ее словам, после этого были годы судебных процессов, борьбы, вынужденного молчания и длительной внутренней работы. Об этом она написала в Instagram.

Она также отметила, что публикация персональных данных пострадавших является незаконной и имеет тяжелые последствия, в частности повторную травматизацию жертв. Модель заявила, что ее юристы занимаются правовыми шагами, а сама она сейчас выбирает покой для себя и своей семьи. Бойко попросила аудиторию уважать ее границы и не превращать историю в повод для сенсаций.

Алина Бойко рассказала о пережитом насилии Фото: Instagram

Упоминания об украинских агентствах в файлах Эпштейна

Публичное заявление прозвучало на фоне новой волны обсуждения документов, связанных с делом Эпштейна, в которых упоминаются украинские имена и структуры.

В открытом доступе появились дополнительные материалы, где в контексте дела Джеффри Эпштейна упоминаются украинские модельные агентства и отдельные лица. Среди названий фигурирует Linea12 Models — агентство, которое в 2010 году возглавляла Мария Манюк.

Файлы Эпштейна, в которых фигурирует агентство Linea12 Models Фото: из открытых источников

Кто такая Алина Бойко и что о ней говорится в файлах Эпштейна

В обнародованных бумагах также упоминается девушка по имени Алина Бойко из Сум — участница конкурса "Мисс Украина Вселенная — 2010". На тот момент правами на конкурс "Мисс Вселенная" владел Дональд Трамп.

Файлы Эпштейна, в которых фигурирует агентство Linea12 Models Фото: из открытых источников

По данным, которые приводятся в архивных материалах, имя Алины Бойко встречается в переписках, датированных 2006 годом, когда ей было 15 лет. Для навигации в массиве документов используют ключевые слова Sumy и Kharkivska 33.

Алина Бойко заявила, что была жертвой насилия Фото: Instagram

Также в материалах упоминается отдельный файл с перечнем девушек, который, по утверждениям исследователей, вела Карина Шуляк. В этих же упоминаниях она фигурирует как лицо, которое могло быть связано с цепью сексуальной эксплуатации. Отдельно отмечается, что в архивах оставляли контактный номер матери Алины как телефон для экстренной связи.

В целом имя Алины Бойко встречается в документах в промежутке с 2006 по 2014 годы.

Другие пострадавшие модели

Отдельную волну дискуссии вызвало сообщение, которое в Telegram опубликовал общественный деятель и блогер Сергей Стерненко. Он распространил сообщение женщины, которая называет себя бывшей моделью, и утверждает: владелица агентства Linea12 Models Маша Манюк якобы отправляла девушек к Джеффри Эпштейну для оказания взрослых услуг.

Еще одна модель заявила об ужасных вещах в модельном мире Фото: Telegram

В подтверждение своих слов автор сообщения выложила собственное фото, которое, по ее утверждению, содержится в упомянутых материалах, а также скриншоты переписки. Она заявляет, что именно Манюк якобы осуществляла отбор и организовывала поездки моделей из Украины. В сообщении также говорится, что агентство продолжает работу во время полномасштабной войны.

Украинская модель, которая фигурирует в файлах Эпштейна Фото: Telegram

В контексте этого же сообщения упоминается, что на время описанных событий Маша Манюк была женой Юрия Громницкого — спикера вице-премьер-министра при президентстве Виктора Януковича Бориса Колесникова.

Скриншот из файлов Эпштейна Фото: Telegram

