"Платили до $100 тысяч": на фоне скандала с файлами Эпштейна украинки поделились ужасным опытом

После публикаций "файлов Эпштейна" и обсуждения возможной причастности разных стран, в частности Украины, женщины начали открыто делиться собственными историями о злоупотреблениях в модельной индустрии.

Одна из украинок Мария, с ником vagus_nerve_of_earth, опубликовала в соцсети Threads воспоминания из своего модельного прошлого, отметив, что эти истории она хотела бы забыть, однако считает важным говорить о них публично.

По ее словам, в 2012 году ее пригласили на встречу с директором модельного агентства в Киеве. Во время просмотра портфолио директор поинтересовалась, почему за последний год у модели не появлялось новых съемок. В ответ девушка объяснила, что была занята, в частности из-за судебного дела Ландика (депутат Украины, член фракции Партии регионов), которое как раз тогда завершилось. Реакцией руководительницы агентства стал комментарий, что "не стоило выезжать и спорить с мужем", и тогда, мол, не было бы проблем. Автор сообщения прямо назвала агентство Linea 12 и его руководительницу Машу Манюк, которая фигурирует в "файлах Эпштейна".

Відео дня

Украинка рассказала о моделинге Фото: Threads

В другой части сообщения женщина рассказала о разговоре с фотографом, который объяснял, почему в модельном бизнесе долгое время ценились так называемые baby face — модели с детскими чертами лица. По его словам, сайты, для которых впоследствии начали производить взрослый ню-контент, в 1990-х годах якобы начинали с эротических фотографий девушек в возрасте 8-12 лет. Массовое производство такого контента, по утверждению собеседника, происходило в Украине, России и Беларуси для иностранного рынка и длилось годами. Фотограф также утверждал, что во многих случаях именно родители приводили детей на подобные съемки, получая за день работы от 30 до 100 долларов — значительные суммы для того времени.

Украинка рассказала о моделинге Фото: Threads

Отдельно автор вспомнила о письме, которое получила на рабочую электронную почту с предложением принять участие в шоу. В нем говорилось о поиске модели, которая должна была топлес управлять танком и выполнять "задания". Оплата стартовала от 10 тысяч долларов. Из следующего письма стало понятно, что задания предусматривали раздавливание животных танком — от цыплят, кроликов и поросят до более крупных животных. Уточнялось, что если модель не захочет убивать крупный скот, можно ограничиться лишь мелкими животными.

Украинка рассказала о моделинге Фото: Threads

По описанию, событие должно было транслироваться на закрытом сайте, а также предусматривало присутствие живой аудитории. Мероприятие планировали провести на территории Украины, а модель должна была приехать за несколько дней до события для обучения управлению танком. Гонорар колебался от 10 до 30 тысяч долларов — в зависимости от количества убитых животных. В переписке также отмечалось, что в случае "успеха" возможны следующие подобные мероприятия уже в других странах с еще более высокой оплатой.

Автор сообщения подытожила, что это письмо стало для нее подтверждением: жестокие развлечения, о которых часто пишут в фильмах и книгах, — не выдумка и не конспирология, а реальность, с которой она столкнулась лично.

"Читая подробности файлов Эпштейна, особенно то, что касается Украины, я вспомнила несколько историй из модельного прошлого. Это реальность, которую пора менять", — написала она.

Реакции людей

Пользователи Threads поделились в комментариях также своим опытом:

"PDF-файлов очень много среди нас, мы даже не можем иногда представить насколько много. Когда мне было 13-16 лет мне постоянно писали взрослые мужчины, сигналили, подходили знакомиться на улицах. Сразу скажу, это меня всегда пугало. И знаете, когда это прекратилось? Когда я начала выглядеть, как совершеннолетняя. Еще был период, когда мне уже было 18-20, со мной знакомились ребята, потому что думали, что мне 15-16, а когда слышали, что я совершеннолетняя, то даже не скрывали разочарования. Отвратительно, фу";

"Мне 21, выгляжу на 15-16. Старые чуваки со мной подходят знакомиться, думая, что мне 15-16, ну и в магазинах не верят, что мне уже было или есть 18, поэтому я ничего не придумываю. При этом всем у меня бейби фейс, и когда у меня был открыт аккаунт в инсте, мне написал один педофил очень большой текст, как у него очень много лет была педофильская фантазия, и как мои фото помогли ему ее завершить. Он очень много раз меня благодарил";

"Вот вы мне напомнили!!! У меня даже где-то скрины остались. Когда я жила в Грузии, мне писал постоянно какой-то странный тип с предложением поработать моделью за рулем авто, которое будет переезжать человека-каскадера. До сих пор загадка в голове осталась...";

"Чем дальше, тем больше склоняюсь, что сериал "Игра в Кальмара" снят на реальных событиях, но никто не об этом не говорит".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, помощница Джеффри Эпштейна под страхом уголовной ответственности за ложные показания заявила ФБР, что скандальный преступник познакомил Дональда Трампа со своей женой Меланией.