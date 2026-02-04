Под покровом ночи: бывшего принца Эндрю "выгнали" из поместья после новых подробностей в деле Эпштейна

Бывшего принца Эндрю вывезли среди ночи из королевского поместья в Виндзоре после последнего громкого скандала, вспыхнувшего из-за обнародования новых подробностей в деле миллиардера Джеффри Эпштейна.

Эндрю приказали освободить Королевскую ложу быстрее, чем ожидалось, поскольку король Чарльз III становится все более обеспокоенным из-за его причастности к скандальному Эпштейну. Об этом пишет издание Daily Mail.

Это случилось после того, как в понедельник вечером, 2 февраля, было обнародовано электронное письмо в последней партии файлов Эпштейна. Оно свидетельствует о том, что Эндрю, судя по всему, хотел стать "любимчиком" Эпштейна.

Полиция после этого заявила, что проведет проверку по обвинениям в том, что Эпштейн отправил другую женщину в Великобританию для интимных отношений с лишенным сегодня титулов принцем.

Появились новые подробности причастности принца Эндрю к Эпштейну Фото: Daily Mail

Эндрю вывезли из роскошного поместья, где он жил более 20 последних лет, и отвезли в дом в Сандрингеме, что в 132 милях от бывшего дома. Это произошло "под покровом ночи", как утверждает СМИ.

Однако и это место не станет окончательным домом для него, поскольку в апреле, когда завершатся ремонтные работы, бывший принц должен переехать в соседнее поместье Marsh Farm.

Инсайдеры сообщили изданию, что Эндрю еще может не раз появляться в стенах дома в Виндзоре. Это связывают с тем, что ему придется возвращаться для окончательного переезда и вывозить все свои вещи, которых в имении остается немало.

Также медиа наблюдали "постоянный поток транспортных средств" из поместья в Виндзоре, когда Эндрю оттуда выехал.

Букингемский дворец не комментировал последние подробности о причастности Эндрю к Эпштейну, однако, как утверждают инсайдеры, теперь они считают это полной ответственностью бывшего принца. Инсайдеры, приближенные к королевской семье, говорят, что "дача показаний теперь является делом Эндрю и его совести".

Считается, что король Чарльз узнает о новых подробностях из жизни Эндрю вместе с общественностью, а не через признание самого бывшего принца.

