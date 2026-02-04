Під покровом ночі: колишнього принца Ендрю "вигнали" з маєтку після нових подробиць у справі Епштейна

Колишнього принца Ендрю вивезли серед ночі з королівського маєтку у Віндзорі після останнього гучного скандалу, що спалахнув через оприлюднення нових подробиць у справі мільярдера Джеффрі Епштейна.

Ендрю наказали звільнити Королівську ложу швидше, ніж очікувалося, оскільки король Чарльз III стає дедалі більше стурбованим через його причетність до скандального Епштейна. Про це пише видання Daily Mail.

Це трапилося після того, як у понеділок увечері, 2 лютого, було оприлюднено електронний лист в останній партії файлів Епштейна. Він свідчить про те, що Ендрю, судячи з усього, хотів стати "улюбленцем" Епштейна.

Поліція після цього заявила, що здійснить перевірку щодо звинувачень у тому, Епштейн відправив іншу жінку у Великобританію задля інтимних стосунків з позбавленим сьогодні титулів принцом.

Відео дня

З'явилися нові подробиці причетності принца Ендрю до Епштейна Фото: Daily Mail

Ендрю вивезли з розкішного маєтку, де він мешкав понад 20 останніх років, та відвезли до будинку у Сандрінгемі, що за 132 милі від колишнього дому. Це сталося "під покровом ночі", як стверджує ЗМІ.

Проте і це місце не стане остаточною домівкою для нього, оскільки у квітні, коли завершаться ремонтні роботи, колишній принц має переїхати у сусідній маєток Marsh Farm.

Інсайдери повідомили виданню, що Ендрю ще може не раз з'являтися у стінах будинку у Віндзорі. Це пов'язують з тим, що йому доведеться повертатися задля остаточного переїзду та вивозити усі свої речі, яких у маєтку залишається чимало.

Також медіа спостерігали "постійний потік транспортних засобів" з маєтку у Віндзорі, коли Ендрю звідти виїхав.

Букінгемський палац не коментував останні подробиці щодо причетності Ендрю до Епштейна, проте, як стверджують інсайдери, тепер вони вважають це цілковитою відповідальністю колишнього принца. Інсайдери, наближені до королівської родини, кажуть, що "надання свідчень тепер є справою Ендрю та його совісті".

Вважається, що король Чарльз дізнається про нові подробиці з життя Ендрю разом із громадськістю, а не через зізнання самого колишнього принца.

Нагадаємо, 1 лютого видання RadarOnline.com повідомляло, що Кейт Міддлтон розгнівалася на колишнього принца Ендрю через "шпигунство" його дочок за королівською родиною.

Також раніше видання Daily Mail писало, що принц Ендрю ходив на побачення з молодою росіянкою: до цього був причетний Епштейн.