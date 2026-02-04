"Платили до $100 тисяч": на тлі скандалу з файлами Епштейна українки поділилися жахливим досвідом

Після публікацій "файлів Епштейна" та обговорення можливої причетності різних країн, зокрема України, жінки почали відкрито ділитися власними історіями про зловживання в модельній індустрії.

Одна з українок Марія, з ніком vagus_nerve_of_earth, опублікувала у соцмережі Threads спогади зі свого модельного минулого, зазначивши, що ці історії вона хотіла б забути, однак вважає важливим говорити про них публічно.

За її словами, у 2012 році її запросили на зустріч із директоркою модельного агентства в Києві. Під час перегляду портфоліо директорка поцікавилася, чому за останній рік у моделі не з’являлося нових зйомок. У відповідь дівчина пояснила, що була зайнята, зокрема через судову справу Ландіка (депутат України, член фракції Партії регіонів), яка саме тоді завершилася. Реакцією керівниці агентства став коментар, що "не варто було виїжджати та сперечатися з чоловіком", і тоді, мовляв, не було б проблем. Авторка допису прямо назвала агентство Linea 12 та його очільницю Машу Манюк, яка фігурує у "файлах Епштейна".

В іншій частині допису жінка розповіла про розмову з фотографом, який пояснював, чому в модельному бізнесі довгий час цінувалися так звані baby face — моделі з дитячими рисами обличчя. За його словами, сайти, для яких згодом почали виробляти дорослий ню-контент, у 1990-х роках нібито починали з еротичних фотографій дівчат віком 8–12 років. Масове виробництво такого контенту, за твердженням співрозмовника, відбувалося в Україні, Росії та Білорусі для іноземного ринку і тривало роками. Фотограф також стверджував, що в багатьох випадках саме батьки приводили дітей на подібні зйомки, отримуючи за день роботи від 30 до 100 доларів — значні суми для того часу.

Окремо авторка згадала про лист, який отримала на робочу електронну пошту з пропозицією взяти участь у шоу. У ньому йшлося про пошук моделі, яка мала топлес керувати танком і виконувати "завдання". Оплата стартувала від 10 тисяч доларів. З наступного листа стало зрозуміло, що завдання передбачали розчавлювання тварин танком — від курчат, кролів і поросят до більших тварин. Уточнювалося, що якщо модель не захоче вбивати велику худобу, можна обмежитися лише дрібними тваринами.

За описом, подія мала транслюватися на закритому сайті, а також передбачала присутність живої аудиторії. Захід планували провести на території України, а модель мала приїхати за кілька днів до події для навчання керуванню танком. Гонорар коливався від 10 до 30 тисяч доларів — залежно від кількості вбитих тварин. У листуванні також зазначалося, що у разі "успіху" можливі наступні подібні заходи вже в інших країнах із ще вищою оплатою.

Авторка допису підсумувала, що цей лист став для неї підтвердженням: жорстокі розваги, про які часто пишуть у фільмах і книжках, — не вигадка і не конспірологія, а реальність, з якою вона зіткнулася особисто.

"Читаючи подробиці файлів Епштейна, особливо те, що стосується України, я згадала кілька історій із модельного минулого. Це реальність, яку час змінювати", — написала вона.

Реакції людей

Користувачі Threads поділились у коментарях також своїм досвідом:

"PDF-файлів дуже багато серед нас, ми навіть не можемо іноді уявити наскільки багато. Коли мені було 13-16 років мені постійно писали дорослі чоловіки, сигналили, підходили знайомитись на вулицях. Відразу скажу, це мене завжди лякало. І знаєте, коли це припинилося? Коли я почала виглядати, як повнолітня. Ще був період, коли мені вже було 18-20, зі мною знайомились хлопці, бо думали, що мені 15-16, а коли чули, що я повнолітня, то навіть не приховували розчарування. Огидно, фу";

"Мені 21, виглядаю на 15-16. Старі чуваки зі мною підходять знайомитись, думаючи, що мені 15-16, ну і в магазинах не вірять, що мені вже було, чи є 18, тому я нічого не вигадую. При цьому всьому в мене бейбі фейс, і коли в мене був відкритий аккаунт в інсті, мені написав один педофіл дуже великий текст, як в нього дуже багато років була педофільська фантазія, і як мої фото допомогли йому її завершити. Він дуже багато разів мені дякував";

"Оце ви мені нагадали!!! У мене навіть десь скріни залишилися. Коли я жила в Грузії, мені написував постійно якийсь дивний тип з пропозицією попрацювати моделлю за кермом авто, яке буде переїжджати людину-каскадера. Досі загадка в голові залишилася…";

"Чим дальше, тим більше схиляюсь, що серіал "Гра в Кальмара" знята на реальних подіях, але ніхто не про це не говорить".

