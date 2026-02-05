"Я жертва насильства": українська модель зробила заяву про файли Епштейна (фото)

Українська модель Аліна Бойко, ім’я якої з’явилося в оприлюднених матеріалах у межах справи Джеффрі Епштейна, виступила з публічною заявою. Вона повідомила, що пережила насильство і протягом приблизно 15 років домагалася справедливості через суди.

У зверненні Бойко описала пережите як один із найважчих і найтравматичніших епізодів у своєму житті. За її словами, після цього були роки судових процесів, боротьби, вимушеного мовчання та тривалої внутрішньої роботи. Про це вона написала в Instagram.

Вона також наголосила, що публікація персональних даних постраждалих є незаконною і має тяжкі наслідки, зокрема повторну травматизацію жертв. Модель заявила, що її юристи займаються правовими кроками, а сама вона нині обирає спокій для себе та своєї сім’ї. Бойко попросила аудиторію поважати її межі й не перетворювати історію на привід для сенсацій.

Аліна Бойко розповіла про пережите насильство Фото: Instagram

Згадки про українські агентства у файлах Епштейна

Публічна заява пролунала на тлі нової хвилі обговорення документів, пов’язаних зі справою Епштейна, у яких згадуються українські імена та структури.

У відкритому доступі з’явилися додаткові матеріали, де в контексті справи Джеффрі Епштейна згадуються українські модельні агентства та окремі особи. Серед назв фігурує Linea12 Models — агентство, яке у 2010 році очолювала Марія Манюк.

Файли Епштейна, в яких фігурує агентство Linea12 Models Фото: з відкритих джерел

Хто така Аліна Бойко і що про неї йдеться у файлах Епштейна

В оприлюднених паперах також згадується дівчина на ім’я Аліна Бойко із Сум — учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2010". На той момент правами на конкурс "Міс Всесвіт" володів Дональд Трамп.

Файли Епштейна, в яких фігурує агентство Linea12 Models Фото: з відкритих джерел

За даними, які наводяться в архівних матеріалах, ім’я Аліни Бойко трапляється у переписках, датованих 2006 роком, коли їй було 15 років. Для навігації в масиві документів використовують ключові слова Sumy та Kharkivska 33.

Аліна Бойко заявила, що була жертвою насилля Фото: Instagram

Також у матеріалах згадується окремий файл із переліком дівчат, який, за твердженнями дослідників, вела Каріна Шуляк. У цих же згадках вона фігурує як особа, яка могла бути пов’язана з ланцюгом сексуальної експлуатації. Окремо зазначається, що в архівах залишали контактний номер матері Аліни як телефон для екстреного зв’язку.

У цілому ім’я Аліни Бойко трапляється в документах у проміжку з 2006 по 2014 роки.

Інші постраждалі моделі

Окрему хвилю дискусії спричинив допис, який у Telegram опублікував громадський діяч і блогер Сергій Стерненко. Він поширив повідомлення жінки, що називає себе колишньою моделлю, і стверджує: власниця агентства Linea12 Models Маша Манюк нібито відправляла дівчат до Джеффрі Епштейна для надання дорослих послуг.

Ще одна модель заявила про жахливі речі в модельному світі Фото: Telegram

Як підтвердження своїх слів авторка допису виклала власне фото, яке, за її твердженням, міститься у згаданих матеріалах, а також скриншоти листування. Вона заявляє, що саме Манюк нібито здійснювала відбір та організовувала поїздки моделей з України. У повідомленні також йдеться, що агентство продовжує роботу під час повномасштабної війни.

Українська модель, яка фігурує в файлах Епштейна Фото: Telegram

У контексті цього ж допису згадується, що на час описаних подій Маша Манюк була дружиною Юрія Громницького — речника віцепрем’єр-міністра за президентства Віктора Януковича Бориса Колєснікова.

Скриншот з файлів Епштейна Фото: Telegram

