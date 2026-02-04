Дуже хотів: Епштейн намагався усіляко "завоювати прихильність" Путіна, — Sky News

Засуджений мільярдер Джеффрі Епштейн щонайменше кілька разів з 2013 року намагався організувати зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Його ім'я понад 1000 разів випливає у файлах Епштейна.

Зустрічі злочинець прагнув досягнути через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Торбйорна Ягланда. Про це пише видання Sky News, яке проаналізувало останні подробиці щодо опублікованих файлів у справі Епштейна.

Згадки про Путіна у файлах Епштейна

Хоча самі згадки Путіна не означають наявність будь-яких доказів про його зустрічі зі скандальним бізнесменом, сам Епштейн, судячи з усього, цього надзвичайно сильно прагнув.

Електронні листи свідчать про те, що він прагнув усіляко завоювати прихильність глави Кремля. Один із оприлюднених аудіофайлів демонструє, як Епштейн навіть намагався когось навчити тому, як слід підходити до Путіна, аби здобути його увагу.

Відео дня

"Я б надіслав Путіну записку з повідомленням: "14 березня я залишаю уряд. Я буду в Скандинавії або планую бути в західній, північній Європі. Давайте повечеряємо разом". Ось і все, більше нічого. Це має бути дуже коротко", — цитує видання його слова.

Перша суттєва згадка про Путіна у файлах Епштейна була виявлена аналітиками Sky Data and Forensics ще у 2011 році. Йдеться про обговорення зустрічі, яку, як стверджував сам бізнесмен, він організував з Путіним у вересні того року. На той час Путін не обіймав президентське крісло й був прем'єр-міністром РФ. Проте жодних доказів того, що ця зустріч не була вигаданою і таки відбулася, наразі немає.

Після цього Епштейн здійснив кілька спроб переконати Ягланда у тому, щоб організувати зустріч з Путіним. Однак, ймовірніше за все, цього так і не було реалізовано. Хоча у січні 2014 року той пропонував Епштейну долучитися до його зустрічі з главою Кремля у російському Сочі.

Кілька спроб зустрітися з Путіним були і в наступні роки, зокрема у 2015, 2016, 2017 та 2018. У листуванні згадується так чи інакше фраза про те, що він "хотів би зустрітися" з главою Кремля.

"Це, звичайно, не є незаперечним доказом — скоріше, це випадок нерозділеного кохання", — пише видання.

Згадки про Путіна у файлах Епштейна: реакція Кремля

Видання також звертає увагу, що офіційний Кремль у відповідь на нові опубліковані подробиці згадок Путіна у файлах Епштейна відкинув будь-які пропозиції бізнесмена зустрітися із ним.

"Тим не менш, цікаво спостерігати, як російські ЗМІ висвітлюють цю історію, бо, власне, вони цього не роблять", — йдеться у публікації.

Російські медіа згадують лише окремі епізоди, пов'язані переважно з причетністю до Епштейна Білла Клінтона та інших осіб з-за кордону.

Нагадаємо, 2 лютого журналісти видання "Агентство" викрили, що Епштейн міг бути фінансистом, який керував статками Путіна.

1 лютого видання Daily Mail писало, що Епштейн мав зв'язки з розвідкою та злочинністю РФ.