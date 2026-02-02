Файли Епштейна: фінансиста називали керуючим статками Путіна

Росія і Путін досить часто згадуються у файлах Епштейна, опублікованих 30 січня. Так, в одному з них, звіті ФБР, Джеффрі Епштейна названо "керівником статків Путіна". А в особистому листуванні він хотів зустрітися з главою Кремля. Чи відбулася ця зустріч — невідомо.

У новій партії документів, опублікованих Міністерством юстиції США відповідно до закону про прозорість інформації у справі Епштейна, Путін згадується 1055 разів, слово "Росія" — 5876 разів. Файли перебувають у відкритому доступі, тож журналісти видання "Агентство" з ними ознайомилися, і знайшли згадки Путіна в листуваннях Джеффрі Епштейна.

При цьому багато документів зі згадками Путіна — це передруки або заголовки статей, якими Джеффрі Епштейн обмінювався зі своїми численними адресатами.

Але є й цікавіші згадки. Так, у звіті ФБР від 27 листопада 2017 року йдеться про зустріч агентів із конфіденційним джерелом, яке розповіло, що "Епштейн був управителем статків президента Володимира Путіна і надавав аналогічні послуги президенту Зімбабве Роберту Мугабе".

А в листуваннях Епштейн розповідав, як хотів би зустрітися з Путіним і обговорював його зі своїми співрозмовниками.

Так, у листі від 27 жовтня 2010 року він запитує у когось: "Чи бував Путін на вашій яхті?"

А невідомий хвалить "колекцію" Епштейна і каже, що в його галереї не вистачає фото з Путіним.

А в листопаді 2010 року Епштейн обговорював отримання російської візи й уточнював, що в нього є "друг Путіна", можливо, хоче запитати в нього щодо візи. У відповідь фінансиста просили надіслати копію перших двох сторінок паспорта для заяви на візу.

У кількох листах Епштейн обговорював, що міг би зустрітися з Путіним у США, або ОАЕ, про що він писав бізнесменові Султану Ахмеду бін Сулаєму, і говорив, що "Сочі малоймовірний".

Ще в одному листі, який був, імовірно, адресований експрем'єру Ізраїлю Егуду Бараку, Епштейн писав, що відповів відмовою на пропозицію Путіна зустрітися в Санкт-Петербурзі. "Якщо він хоче зустрітися, йому потрібно буде виділити теперішній час і приватність, подивимося, що вийде", — сказано в листі.

А в липні 2014 року Епштейн отримав лист від такого собі Джона Іто, у якому темою вказано Путіна: "Привіт, Джеффрі. Мені не вдалося переконати [бізнесмена] Ріда [Гоффмана] змінити свій розклад, щоб поїхати і зустрітися з Путіним разом із тобою".

Також Джеффрі Епштейн активно листувався з норвезьким політиком Турбйорном Ягландом, який був генеральним секретарем Ради Європи (2009-2019), міністром закордонних справ Норвегії (2000-2001) і прем'єр-міністром Норвегії (1996-1997).

У травні 2013 року Епштейн писав, що в Парижі він зустрінеться з Біллом Гейтсом і "Путіна запрошено приєднатися до вечері". У червні він повідомляв, що повертається до США, не дочекавшись відповіді, на що Ягланд повідомляв про дзвінок з приводу його зустрічі з Путіним і додав: "Я питав про тебе, і мені сказали, що це станеться". Журналісти зазначають, що у 2013 році публічно не повідомлялося про візити Путіна до Франції.

В іншому листі Ягланду в січні 2014-го Епштейн просив "пояснити Путіну, що має бути більш просунута російська версія біткоїна". Наприкінці липня 2015 року Епштейн писав Ягланду, що "все ще хотів би зустрітися з Путіним і поговорити про економіку". Листування тривало, поки в червні 2018 року Епштейн знову не написав Турбйорну Ягланду, що "дуже хотів би зустрітися з Путіним". І при цьому він зазначав, що готовий зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і вже зустрічався з постпредом Росії при ООН Віталієм Чуркіним.

Цікаво, але крім Лаврова і Чуркіна, згадується також Марія Дрокова, колишній комісар російського руху "Наші". Епштейну надіслали лист, у якому її називали "дуже успішною для свого молодого віку жінкою".

А в липні 2017 року Дрокова пропонувала вже сама пропонувала Епштейну зняти про нього фільм, створити премію його імені в галузі науки, яка буде престижнішою, ніж Нобелівська, або запустити фонд проти харасменту.

Нагадаємо, у файлах Епштейна міститься величезна кількість інформації про його зустрічі та зв'язки з відомими політиками і мільярдерами. Але є там і несподівані згадки, наприклад, про Львів. Фінансист цікавився нерухомістю в Україні.

Також Фокус писав звідки взагалі з'явилося те, що зараз називають "файлами Епштейна". І чому справа проти нього, яку відкрили 2005 року, нічим не закінчилася.