Файлы Эпштейна: финансиста называли управляющим состоянием Путина

Россия и Путин довольно часто упоминаются в файлах Эпштейна, опубликованных 30 января. Так, в одном из них, отчете ФБР, Джеффри Эпштейн назван "управляющим состоянием Путина". А в личной переписке он хотел встретиться с главой Кремля. Состоялась ли эта встреча – неизвестно.

В новой партии документов, опубликованных Министерством юстиции США в соответствии с законом о прозрачности информации по делу Эпштейна, Путин упоминается 1055 раз, слово "Россия" — 5876 раз. Файлы находятся в открытом доступе, так что журналисты издания "Агентство" с ними ознакомились, и нашли упоминания Путина в переписках Джеффри Эпштейна.

При этом многие документы с упоминаниями Путина — это перепечатки или заголовки статей, которыми Джеффри Эпштейн обменивался со своими многочисленными адресатами.

Но есть и более интересные упоминания. Так, в отчете ФБР от 27 ноября 2017 года говорится о встрече агентов с конфиденциальным источником, который рассказал, что "Эпштейн был управляющим состоянием президента Владимира Путина и оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе".

А в переписках Эпштейн рассказывал, как хотел бы встретиться с Путиным и обсуждал его со своими собеседниками.

Так, в письме от 27 октября 2010 года он спрашивает у кого-то: "Бывал ли Путин на вашей яхте?"

А неизвестный хвалит "коллекцию" Эпштейна и говорит, что в его галерее не хватает фото с Путиным.

А в в ноябре 2010 года Эпштейн обсуждал получение российской визы и уточнял, что у него есть "друг Путина", возможно, строит спросить у него насчет визы. В ответ финансиста просили отправить копию первых двух страниц паспорта для заявления на визу.

В нескольких письмах Эпштейн обсуждал, что мог бы встретиться с Путиным в США, или ОАЭ, о чем он писал бизнесмену Султану Ахмеду бин Сулайему, и говорил, что "Сочи маловероятен".

Еще в одном письме, которое было, вероятно, адресовано экс-премьеру Израиля Эхуду Бараку, Эпштейн писал, что ответил отказом на предложение Путина встретиться в Санкт-Петербурге. "Если он хочет встретиться, ему нужно будет выделить настоящее время и приватность, посмотрим, что получится", — сказано в письме.

А в июле 2014 года Эпштейн получил письмо от некоего Джона Ито, в котором темой указан Путин: "Привет, Джеффри. Мне не удалось убедить [бизнесмена] Рида [Хоффмана] изменить свое расписание, чтобы поехать и встретиться с Путиным вместе с тобой".

Также Джеффри Эпштейн активно переписывался с норвежским политиком Турбьерном Ягландом, который был генеральным секретарем Совета Европы (2009-2019), министром иностранных дел Норвегии (2000-2001) и премьер-министром Норвегии (1996-1997).

В мае 2013 года Эпштейн писал, что в Париже он встретиться с Биллом Гейтсом и "Путин приглашен присоединиться к ужину". В июне он сообщал, что возвращается в США, не дождавшись ответа, на что Ягланд сообщал о звонке по поводу его встречи с Путиным и добавил: "Я спрашивал о тебе, и мне сказали, что это произойдет". Журналисты отмечают, что в 2013 году публично не сообщалось о визитах Путина во Францию.

В другом письме Ягланду в январе 2014-го Эпштейн просил "объяснить Путину, что должна быть более продвинутая российская версия биткоина". В конце июля 2015 года Эпштейн писал Ягланду, что "все еще хотел бы встретиться с Путиным и поговорить об экономике". Переписка продолжалась, пока в июне 2018 года Эпштейн снова не написал Турбьерну Ягланду, "очень хотел бы встретиться с Путиным". И при этом он отмечал, что готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и уже встречался с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.

Интересно, но кроме Лаврова и Чуркина, упоминается также Мария Дрокова, бывший комиссар российского движения "Наши". Эпштейну прислали письмо, в котором ее называли "очень успешной для своего молодого возраста женщиной".

А в июле 2017 года Дрокова предлагала уже сама предлагала Эпштейну снять о нем фильм, создать премию его имени в области науки, которая будет престижней, чем Нобелевская, или запустить фонд против харассмента.

