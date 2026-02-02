Несподівано: Львів згадується у файлах Епштейна 105 разів

Серед 3 мільйонів файлів Джеффрі Епштейна, які опублікувало Міністерство юстиції США, опинилися кілька, в яких згадувалося українське місто Львів. Виявилося, що фінансиста цікавила купівля нерухомості.

У листуванні Епштейна з якоюсь Анастасією Сіро обговорювали старовинний будинок за адресою вул. Бориса Романицького, 24. Так, в одному з листів згадувалося, що будинок змінив власника і його купили за 845 396 українських гривень (128 500 доларів США). А в іншому Епштейн запитував, що зараз розміщується в цій будівлі: студія пілатесу, чи вона пустує.

Лист зі згадкою будинку у Львові

Також згадується Львів у замовленні квитків для якоїсь жінки, яка має вилетіти до Парижа зі Стамбула, а потім полетіти до Львова.

Лист із замовленням квитків

А в ще одному з файлів серед іншого згадується чийсь спільний друг і його дівчина зі Львова.

На фото з інтернету можна знайти будівлю по вулиці Романицького, якою цікавився Епштейн. Найчастіше згадують, як пам'ятку архітектури, яка потребує ремонту.

Будинок у Львові, яким цікавився Епштейн Будинок у Львові, яким цікавився Епштейн

Нагадаємо, Фокус писав про те, звідки виникли файли Епштейна і чому про них почали говорити тільки зараз, а не 2005 року, коли стало відомо про його зв'язки з неповнолітніми.

Також виявилося, що серед оприлюднених файлів Епштейна фігурує листування 2010 року з власницею української модельної агенції "Лінія 12" Машею Манюк щодо поїздок дівчат до США.