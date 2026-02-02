Неожиданно: Львов упоминается в файлах Эпштейна 105 раз
Среди 3 миллионов файлов Джеффри Эпштейна, которые опубликовало Министерство юстиции США, оказались несколько, в которых упоминался украинский город Львов. Оказалось, что финансиста интересовала покупка недвижимости.
В переписке Эпштейна с некоей Анастасией Сиро обсуждался старинный дом по адресу ул. Бориса Романицкого, 24. Так, в одном из писем упоминалось, что дом сменил владельца и его купили за 845 396 украинских гривен (128 500 долларов США). А в другом Эпштейн спрашивал, что сей час размещается в этом здании: студия пилатеса, или оно пустует.
Также упоминается Львов в заказе билетов для некоей женщины, которая должна вылететь в Париж из Стамбула, а после улететь во Львов.
А в еще одном из файлов среди прочего упоминается чей-то общий друг и его девушка из Львова.
На фото из интернета можно найти здание по улице Романицкого, которым интересовался Эпштейн. Чаще всего упоминают, как памятник архитектуры, который требует ремонта.
Напомним, Фокус писал о том, откуда возникли файлы Эпштейна и почему о них начали говорить только сейчас, а не в 2005 году, когда стало известно о его связях с несовершеннолетними.
Также оказалось, что среди обнародованных файлов Эпштейна фигурирует переписка 2010 года с владелицей украинского модельного агентства "Линия 12" Машей Манюк относительно поездок девушек в США.