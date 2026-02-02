Неожиданно: Львов упоминается в файлах Эпштейна 105 раз

Среди 3 миллионов файлов Джеффри Эпштейна, которые опубликовало Министерство юстиции США, оказались несколько, в которых упоминался украинский город Львов. Оказалось, что финансиста интересовала покупка недвижимости.

В переписке Эпштейна с некоей Анастасией Сиро обсуждался старинный дом по адресу ул. Бориса Романицкого, 24. Так, в одном из писем упоминалось, что дом сменил владельца и его купили за 845 396 украинских гривен (128 500 долларов США). А в другом Эпштейн спрашивал, что сей час размещается в этом здании: студия пилатеса, или оно пустует.

Письмо с упоминанием дома во Львове

Также упоминается Львов в заказе билетов для некоей женщины, которая должна вылететь в Париж из Стамбула, а после улететь во Львов.

Письмо с заказом билетов

А в еще одном из файлов среди прочего упоминается чей-то общий друг и его девушка из Львова.

На фото из интернета можно найти здание по улице Романицкого, которым интересовался Эпштейн. Чаще всего упоминают, как памятник архитектуры, который требует ремонта.

Дом во Львове, которым инетерсовался Эпштейн

Напомним, Фокус писал о том, откуда возникли файлы Эпштейна и почему о них начали говорить только сейчас, а не в 2005 году, когда стало известно о его связях с несовершеннолетними.

Также оказалось, что среди обнародованных файлов Эпштейна фигурирует переписка 2010 года с владелицей украинского модельного агентства "Линия 12" Машей Манюк относительно поездок девушек в США.