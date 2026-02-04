Очень хотел: Эпштейн пытался всячески "завоевать расположение" Путина, — Sky News

Осужденный миллиардер Джеффри Эпштейн по меньшей мере несколько раз с 2013 года пытался организовать встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Его имя более 1000 раз всплывает в файлах Эпштейна.

Встречи преступник стремился достичь через бывшего премьер-министра Норвегии Торбьерна Ягланда. Об этом пишет издание Sky News, которое проанализировало последние подробности относительно опубликованных файлов по делу Эпштейна.

Упоминания о Путине в файлах Эпштейна

Хотя сами упоминания Путина не означают наличие каких-либо доказательств о его встречах со скандальным бизнесменом, сам Эпштейн, судя по всему, к этому чрезвычайно сильно стремился.

Электронные письма свидетельствуют о том, что он стремился всячески завоевать расположение главы Кремля. Один из обнародованных аудиофайлов демонстрирует, как Эпштейн даже пытался кого-то научить тому, как следует подходить к Путину, чтобы получить его внимание.

Відео дня

"Я бы прислал Путину записку с сообщением: "14 марта я покидаю правительство. Я буду в Скандинавии или планирую быть в западной, северной Европе. Давайте поужинаем вместе". Вот и все, больше ничего. Это должно быть очень коротко", — цитирует издание его слова.

Первое существенное упоминание о Путине в файлах Эпштейна было обнаружено аналитиками Sky Data and Forensics еще в 2011 году. Речь идет об обсуждении встречи, которую, как утверждал сам бизнесмен, он организовал с Путиным в сентябре того года. В то время Путин не занимал президентское кресло и был премьер-министром РФ. Однако никаких доказательств того, что эта встреча не была вымышленной и таки состоялась, пока нет.

После этого Эпштейн предпринял несколько попыток убедить Ягланда в том, чтобы организовать встречу с Путиным. Однако, вероятнее всего, это так и не было реализовано. Хотя в январе 2014 года тот предлагал Эпштейну присоединиться к его встрече с главой Кремля в российском Сочи.

Несколько попыток встретиться с Путиным были и в последующие годы, в частности в 2015, 2016, 2017 и 2018. В переписке упоминается так или иначе фраза о том, что он "хотел бы встретиться" с главой Кремля.

"Это, конечно, не является неоспоримым доказательством — скорее, это случай безответной любви", — пишет издание.

Упоминания о Путине в файлах Эпштейна: реакция Кремля

Издание также обращает внимание, что официальный Кремль в ответ на новые опубликованные подробности упоминаний Путина в файлах Эпштейна отверг любые предложения бизнесмена встретиться с ним.

"Тем не менее, интересно наблюдать, как российские СМИ освещают эту историю, потому что, собственно, они этого не делают", — говорится в публикации.

Российские медиа упоминают лишь отдельные эпизоды, связанные преимущественно с причастностью к Эпштейну Билла Клинтона и других лиц из-за рубежа.

Напомним, 2 февраля журналисты издания "Агентство" разоблачили, что Эпштейн мог быть финансистом, который руководил состоянием Путина.

1 февраля издание Daily Mail писало, что Эпштейн имел связи с разведкой и преступностью РФ.