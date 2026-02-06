Официальная версия под сомнением: неизвестный заключенный заходил в камеру Эпштейна в ночь его смерти

Новые документы по Джеффри Эпштейну ставят под сомнение официальную версию его смерти в августе 2019 года, поскольку в ночь гибели преступника следователи зафиксировали присутствие неизвестного лица возле его тюремной камеры.

Как сообщает издание Daily Mail, обнародованные файлы Министерства юстиции США свидетельствуют, что в ночь смерти Эпштейна в его камеру мог попасть другой заключенный. Однако, как отмечает автор публикации, эти данные противоречат предыдущим заявлениям властей.

Таинственный узник, возможно, попал в тюрьму Эпштейна в ночь его смерти Фото: Daily Mail

Как отметили в ФБР и Управлении генерального инспектора (OIG), на видеозаписях из Столичного исправительного центра в Нью-Йорке видно оранжевую фигуру, которая поднималась по лестнице к камере Эпштейна около 22:39 9 августа 2019 года — почти за девять часов до того, как его тело нашли без сознания.

Официально сообщалось, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством после 6:30 утра 10 августа, когда его обнаружил работник колонии во время завтрака. В то же время две камеры, находившиеся рядом, в тот вечер "вышли из строя".

Відео дня

В отчете OIG отмечается, что оранжевая вспышка на видео, вероятно, была заключенным, который двигался по лестнице. И все же инспектор при этом предположил, что человек на видео мог просто выполнять рутинную работу, например переносить постельное белье.

Ранее, еще в 2019 году, высокопоставленные чиновники США уверяли, что в камеру Эпштейна никто не заходил. В частности, генеральный прокурор Билл Барр заявлял, что лично проверил записи и убедился, что в камере не было посторонних лиц. Кроме того, бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонгино также утверждал, что на видео видно только Эпштейна.

И все же при просмотре записи много у кого возникли вопросы по ее рередактированию, поскольку на ней заметно, что некоторые кадры вырезные, а метаданные показывают многочисленные изменения в мае 2025 года.

Среди файлов также обнародовано электронное письмо от бывшего сотрудника ранчо Зорро, в котором утверждается, что по приказу Эпштейна и Гислейн Максвелл на территории поместья были похоронены две девушки, погибшие во время насильственных действий. Письмо содержало также ссылку на видео с якобы участием Эпштейна и требование оплаты одного биткойна за доступ к материалам.

Напомним, что за несколько дней до того, как Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, он подписал документ, согласно которому большая часть его некогда огромного состояния в 600 миллионов долларов должна была отойти его невесте, уроженке Минска Карине Шуляк.

Также Фокус писал, что Джеффри Эпштейн с 2013 года неоднократно пытался организовать встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, в частности, в файлах преступника его имя упоминалось более 1000 раз.