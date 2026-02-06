Наомі Кемпбелл фігурує у "файлах Епштейна": що відомо про їхній звʼязок

Британська супермодель Наомі Кемпбелл неодноразово контактувала зі злочинцем Джеффрі Епштейном до і після його засудження у 2008 році за сексуальні злочини щодо неповнолітньої дівчини.

Сенсаційні документи в останній частині "файлів Епштейна", оприлюднених Міністерством юстиції США, свідчать про те, що Кемпбелл неодноразово запрошувала його на гучні модні вечірки та на своє святкування з нагоди 40-річчя в Каннах. Про це пише Daily Mail.

Наомі Кемпбелл була повʼязана з Епштейном

Є також серія повідомлень, у яких Кемпбелл просила підвезти її на приватному літаку та неодноразово телефонувала Епштейну.

В одному повідомленні від моделі написано: "Я хочу побачити Джеффрі… він їде до Марокко?"

Деякі зустрічі, схоже, стосувалися можливих бізнес-порад від покійного фінансиста. Кемпбелл запитує, чи подивиться він на її "колекції купальників" для Victoria's Secret у повідомленні 2005 року.

Відео дня

В іншому повідомленні особистий асистент Епштейна організовує зустріч Кемпбелл та "її хлопця" з фахівчинею з роздрібної торгівлі Ліндою Вахнер у будинку Епштейна у 2010 році.

Джеффрі Епштейн Фото: З відкритих джерел

Зустрічі Епштейна і Кемпбелл

Ім'я Наомі також згадується в розповідях двох ймовірних жертв Епштейна, одна з яких каже, що вперше зустріла фінансиста на вечірці в його нью-йоркському особняку, на якій була присутня Кемпбелл.

Інша каже, що Епштейн сказав би їй, що може отримати їй роботу з брендом білизни Victoria's Secret, тому що: "Він знав Наомі Кемпбелл".

Однак, до 2010 року ці стосунки більше схожі на дружбу, ніж на ділову угоду, оскільки Кемпбелл запросила Епштейна на три вечірки: на свій день народження в Каннах, який влаштував її тодішній хлопець, російський мільярдер Владислав Доронін, на благодійний модний гала-вечір, який вона організовувала, та на подію Dolce & Gabbana в Парижі.

Наомі Кемпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

У 2016 році Кемпбелл, судячи з усього, намагалася підвезти Епштейна на приватному літаку.

"Наомі уточнює інформацію про використання літака… Вона сказала, що говорила з вами про це, і сподівається, що ви зможете скоро їй зателефонувати… їй потрібно знати", — написав особистий асистент Епштейна.

Кембелл раніше описувала поведінку Епштейна як "неприпустиму".

Вона сказала: "Коли я почула, що він зробив, мене аж знудило… Я підтримую жертв".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська модель Аліна Бойко, ім’я якої з’явилося в оприлюднених матеріалах у межах справи Джеффрі Епштейна, виступила з публічною заявою.

Ім'я власниці українського модельного агентства Linea 12 Маші Манюк несподівано зʼявилося у файлах.

Крім того, помічниця Джеффрі Епштейна заявила ФБР, що скандальний злочинець познайомив Дональда Трампа з дружиною Меланією.