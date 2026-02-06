Наоми Кэмпбелл фигурирует в "файлах Эпштейна": что известно об их связи

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл неоднократно контактировала с преступником Джеффри Эпштейном до и после его осуждения в 2008 году за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней девушки.

Сенсационные документы в последней части "файлов Эпштейна", обнародованных Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что Кэмпбелл неоднократно приглашала его на громкие модные вечеринки и на свое празднование по случаю 40-летия в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл была связана с Эпштейном

Есть также серия сообщений, в которых Кэмпбелл просила подвезти ее на частном самолете и неоднократно звонила Эпштейну.

В одном сообщении от модели написано: "Я хочу увидеть Джеффри... он едет в Марокко?"

Некоторые встречи, похоже, касались возможных бизнес-советов от покойного финансиста. Кэмпбелл спрашивает, посмотрит ли он на ее "коллекции купальников" для Victoria's Secret в сообщении 2005 года.

В другом сообщении личный ассистент Эпштейна организует встречу Кэмпбелл и "ее парня" со специалистом по розничной торговле Линдой Вахнер в доме Эпштейна в 2010 году.

Джеффри Эпштейн Фото: Из открытых источников

Встречи Эпштейна и Кэмпбелл

Имя Наоми также упоминается в рассказах двух предполагаемых жертв Эпштейна, одна из которых говорит, что впервые встретила финансиста на вечеринке в его нью-йоркском особняке, на которой присутствовала Кэмпбелл.

Другая говорит, что Эпштейн сказал бы ей, что может получить ей работу с брендом белья Victoria's Secret, потому что: "Он знал Наоми Кэмпбелл".

Однако, к 2010 году эти отношения больше похожи на дружбу, чем на деловую сделку, поскольку Кэмпбелл пригласила Эпштейна на три вечеринки: на свой день рождения в Каннах, который устроил ее тогдашний парень, российский миллиардер Владислав Доронин, на благотворительный модный гала-вечер, который она организовывала, и на событие Dolce & Gabbana в Париже.

Наоми Кэмпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

В 2016 году Кэмпбелл, судя по всему, пыталась подвезти Эпштейна на частном самолете.

"Наоми уточняет информацию об использовании самолета... Она сказала, что говорила с вами об этом, и надеется, что вы сможете скоро ей позвонить... ей нужно знать", — написал личный ассистент Эпштейна.

Кэмбелл ранее описывала поведение Эпштейна как "недопустимое".

Она сказала: "Когда я услышала, что он сделал, меня аж стошнило... Я поддерживаю жертв".

